Convent School: रोते हुए आ रही थी बेटी, पापा ने पूछा – क्या हुआ, बोली – 'मैथ्स वाले सर बाथरूम में…'

Edited By Anu Malhotra,Updated: 08 Aug, 2025 10:01 AM

नेशनल डेस्क: लखनऊ से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जो हर माता-पिता के लिए डर और चिंता की घंटी है। एक 13 साल की मासूम बच्ची जब स्कूल के अंदर से रोती हुई निकली, तो उसके पिता को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी किन हालातों से गुजर रही है। जब उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा – क्या हुआ बेटा?  तो जवाब ने पिता के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। 

  कहां की है घटना?
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में स्थित एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल सेंट जोसेफ की है। कक्षा 7 में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ यह घिनौनी हरकत उसके ही गणित शिक्षक मोहित मिश्रा ने की, जो करीब 15 दिनों से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा था।
 
पीड़ित बच्ची ने बताया कि मोहित मिश्रा न सिर्फ क्लास में उसे गलत तरीके से छूता था, बल्कि बाथरूम तक उसका पीछा करता था। कई बार वह बाथरूम के अंदर तक घुस आया और शारीरिक छेड़छाड़ की। बच्ची जब डरकर किसी और शिक्षक से मदद मांगने गई, तो उसे ही चुप रहने की धमकी दी गई।

 पिता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार
गुरुवार को बच्ची के पिता जब उसे स्कूल लेने पहुंचे, तो उनकी बेटी गायब थी। सभी बच्चे स्कूल से बाहर आ चुके थे लेकिन बेटी नहीं दिखी। जब वो अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि बच्ची एक कोने में रो रही है। बच्ची की आपबीती सुनकर उन्होंने तत्काल ठाकुरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी शिक्षक मोहित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ POCSO एक्ट, छेड़छाड़, अभद्रता और धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।

 स्कूल प्रशासन की चुप्पी
सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि बच्ची जब यह सब किसी शिक्षक को बताने गई, तो उसे ही डांटकर चुप करा दिया गया। कुछ टीचरों ने उसे धमकाया भी कि अगर कुछ बोला तो अंजाम बुरा होगा। अब पुलिस अन्य शिक्षकों की भूमिका की भी जांच कर रही है जो इस मामले में या तो चुप रहे या आरोपी के पक्ष में खड़े हुए।

  क्या कहते हैं अधिकारी?
पुलिस अधिकारी ने बताया कि: “बच्ची मानसिक रूप से बुरी तरह डरी हुई है। हमने महिला अफसरों की मदद से उसका बयान दर्ज किया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बाकी स्टाफ की भूमिका भी खंगाली जा रही है।”

