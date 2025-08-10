अमेरिका का भारत से आग्रहः यूक्रेन युद्ध रोकने में मध्यस्थ बनें मोदी, अपने प्रभाव से किसी भी तरह पुतिन को रोकें

अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने भारत से आग्रह किया है कि वह यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए अपने ‘‘प्रभाव'' का उपयोग करे...

Washington: अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने भारत से आग्रह किया है कि वह यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए अपने ‘‘प्रभाव'' का उपयोग करे। सांसद ने यह बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के कुछ घंटों बाद कही। ग्राहम ने कहा कि यह वाशिंगटन और दिल्ली के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में ‘‘महत्वपूर्ण'' होगा।

ग्राहम ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘‘जैसा कि मैं भारत में अपने दोस्तों से कहता रहा हूं, भारत-अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो वे कर सकते हैं, वह है राष्ट्रपति ट्रंप को यूक्रेन में इस खूनखराबे को खत्म करने में मदद करना।'' ग्राहम ने कहा कि भारत रूस से सस्ते तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, जो ‘‘पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देता है।''

अमेरिकी सांसद ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ हालिया फोन कॉल के दौरान यूक्रेन में इस युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया होगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इस मामले में भारत का प्रभाव है, और मुझे उम्मीद है कि वे इसका समझदारी से इस्तेमाल करेंगे।''