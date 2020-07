उत्तर प्रदेश के कानपुर में बरर क्षेत्र में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को मार गिराया है। कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि सड़क हादसे के बाद कुख्यात अपराधरी विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के कानपुर में बरर क्षेत्र में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को मार गिराया है। कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि सड़क हादसे के बाद कुख्यात अपराधरी विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस महानिरीक्षक मोहित ने बताया कि इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। गैंगस्टर विकास दुबे का खून से लथपथ शव अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ा दिखाई दिया। IG बिलासपुर, छत्तीसगढ़ दीपांशु काबरा ने इसका वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और लिखा कि भागने की कोशिश विकास दुबे का एनकाउंटर।

Shocking news coming in that Gangster #VikasDubey Died in Police Counter Firing while he was trying to escape, by snatching weapons of Police Personnel.

He was immidiately rushed to Kanpur Hospital.

Further details awaited.

