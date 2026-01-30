किंग कोहली की Instagram पर Grand Entry: कुछ घंटों तक गायब रहने के बाद फिर एक्टिव हुआ विराट का अकाउंट

क्रिकेट के किंग विराट कोहली के प्रशंसकों के लिए शुक्रवार की सुबह किसी झटके से कम नहीं थी। अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से विराट कोहली का आधिकारिक अकाउंट गायब हो गया जिससे उनके 27.4 करोड़ (274 Million) फॉलोअर्स के बीच हड़कंप मच गया।...

Virat Kohli Active Account : क्रिकेट के किंग विराट कोहली के प्रशंसकों के लिए शुक्रवार की सुबह किसी झटके से कम नहीं थी। अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से विराट कोहली का आधिकारिक अकाउंट गायब हो गया जिससे उनके 27.4 करोड़ (274 Million) फॉलोअर्स के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ घंटों के रहस्य और सस्पेंस के बाद अब विराट का अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया है।

सुबह-सुबह फैंस को लगा झटका

30 जनवरी 2026 की सुबह जब फैंस ने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली की प्रोफाइल सर्च की तो वहां "This page isn't available" का मैसेज दिखाई दिया। देखते ही देखते एक्स (Twitter) पर #ViratKohli ट्रेंड करने लगा। लोग कयास लगाने लगे कि क्या विराट ने सोशल मीडिया से संन्यास ले लिया है या उनका अकाउंट हैक हो गया है। रहस्य तब और गहरा गया जब खबर आई कि विराट के भाई विकास कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट भी उसी समय गायब हो गया है।

क्या थी वजह? (तकनीकी खराबी या पर्सनल ब्रेक)

विराट कोहली या उनकी टीम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है लेकिन जानकारों का मानना है कि यह इंस्टाग्राम के सर्वर या किसी तकनीकी खराबी (Technical Glitch) के कारण हो सकता है।पिछले कुछ समय से विराट अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी गंभीर रहे हैं। फैंस का मानना था कि शायद उन्होंने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अकाउंट डीएक्टिवेट किया हो।

मैदान पर किंग का जलवा बरकरार

भले ही विराट ने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो लेकिन वनडे में उनका बल्ला अब भी आग उगल रहा है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर वनडे में उन्होंने 124 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली थी। इस शानदार फॉर्म की बदौलत वह एक बार फिर ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थानों पर काबिज हैं।

अनुष्का शर्मा के पोस्ट पर उमड़े फैंस

विराट का अकाउंट गायब होने के दौरान फैंस अपनी चिंता जाहिर करने के लिए उनकी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में पहुंच गए। लोग मजेदार अंदाज में पूछ रहे थे— "चीकू भैया कहां गए?"। अब अकाउंट वापस आने के बाद फैंस 'किंग इज बैक' के कमेंट्स के साथ खुशियां मना रहे हैं।