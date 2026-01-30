Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | किंग कोहली की Instagram पर Grand Entry: कुछ घंटों तक गायब रहने के बाद फिर एक्टिव हुआ विराट का अकाउंट

किंग कोहली की Instagram पर Grand Entry: कुछ घंटों तक गायब रहने के बाद फिर एक्टिव हुआ विराट का अकाउंट

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 09:14 AM

virat account is back in action after being missing for a few hours

क्रिकेट के किंग विराट कोहली के प्रशंसकों के लिए शुक्रवार की सुबह किसी झटके से कम नहीं थी। अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से विराट कोहली का आधिकारिक अकाउंट गायब हो गया जिससे उनके 27.4 करोड़ (274 Million) फॉलोअर्स के बीच हड़कंप मच गया।...

Virat Kohli Active Account : क्रिकेट के किंग विराट कोहली के प्रशंसकों के लिए शुक्रवार की सुबह किसी झटके से कम नहीं थी। अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से विराट कोहली का आधिकारिक अकाउंट गायब हो गया जिससे उनके 27.4 करोड़ (274 Million) फॉलोअर्स के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ घंटों के रहस्य और सस्पेंस के बाद अब विराट का अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया है।

सुबह-सुबह फैंस को लगा झटका

30 जनवरी 2026 की सुबह जब फैंस ने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली की प्रोफाइल सर्च की तो वहां "This page isn't available" का मैसेज दिखाई दिया। देखते ही देखते एक्स (Twitter) पर #ViratKohli ट्रेंड करने लगा। लोग कयास लगाने लगे कि क्या विराट ने सोशल मीडिया से संन्यास ले लिया है या उनका अकाउंट हैक हो गया है। रहस्य तब और गहरा गया जब खबर आई कि विराट के भाई विकास कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट भी उसी समय गायब हो गया है।

PunjabKesari

क्या थी वजह? (तकनीकी खराबी या पर्सनल ब्रेक)

विराट कोहली या उनकी टीम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है लेकिन जानकारों का मानना है कि यह इंस्टाग्राम के सर्वर या किसी तकनीकी खराबी (Technical Glitch) के कारण हो सकता है।पिछले कुछ समय से विराट अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी गंभीर रहे हैं। फैंस का मानना था कि शायद उन्होंने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अकाउंट डीएक्टिवेट किया हो।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें: School Closed: 30 जनवरी को इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, यहां देखें पूरी लिस्ट

PunjabKesari

मैदान पर किंग का जलवा बरकरार

भले ही विराट ने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो लेकिन वनडे में उनका बल्ला अब भी आग उगल रहा है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर वनडे में उन्होंने 124 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली थी। इस शानदार फॉर्म की बदौलत वह एक बार फिर ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थानों पर काबिज हैं।

PunjabKesari

अनुष्का शर्मा के पोस्ट पर उमड़े फैंस

विराट का अकाउंट गायब होने के दौरान फैंस अपनी चिंता जाहिर करने के लिए उनकी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में पहुंच गए। लोग मजेदार अंदाज में पूछ रहे थे— "चीकू भैया कहां गए?"। अब अकाउंट वापस आने के बाद फैंस 'किंग इज बैक' के कमेंट्स के साथ खुशियां मना रहे हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!