हरभजन सिंह बोले- 'हम जवानों को खोते हैं और फिर क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, यह गलत है'

नेशनल डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह ने आगामी एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध किया है। उन्होंने 'देश पहले' के संदेश के साथ भारतीय टीम से पाकिस्तान के साथ मैच का बहिष्कार करने की जोरदार वकालत की है। उनका कहना है कि जब तक दोनों देशों के बीच तनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक क्रिकेट जैसे मामले बहुत छोटे हैं।

'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।" उन्होंने जवानों की शहादत को याद करते हुए कहा, "हमारे देश का वो जवान जो सरहद पर खड़ा है, जिसकी फैमिली कई बार उसे नहीं देख पाती, जो कई बार शहीद हो जाता है और घर वापस नहीं लौट पाता, उनकी कुर्बानी हम सबके लिए इतनी बड़ी है कि उसके सामने एक क्रिकेट मैच न खेलना बहुत छोटी बात है।"

उन्होंने सरकार के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि जब तक सीमा पर गोलीबारी और तनाव खत्म नहीं होता, क्रिकेट की कोई अहमियत नहीं है। उनके लिए देश हमेशा पहले आता है चाहे आप खिलाड़ी हों या कोई और।

मीडिया पर भी उठाए सवाल

हरभजन सिंह ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि मीडिया को पाकिस्तान को बेवजह इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। जब देश ने पाकिस्तान का बहिष्कार कर रखा है, तो मीडिया को भी उन्हें दिखाने से बचना चाहिए। उन्होंने मीडिया से कहा कि उसे आग में घी डालने जैसा काम नहीं करना चाहिए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाओं को टीवी पर प्रसारित नहीं करना चाहिए।

एशिया कप में भारत की स्थिति

एशिया कप का यह तीसरा संस्करण टी20 फॉर्मेट में 9 सितंबर से शुरू होने वाला है। भारतीय टीम को ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और मेजबान यूएई के साथ रखा गया है। भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा, जबकि पाकिस्तान के साथ मुकाबला 14 सितंबर को होगा। अगर दोनों टीमें आगे बढ़ती हैं, तो उनके बीच 21 सितंबर को एक और मैच होने की संभावना है। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को होगा।

भारतीय टीम, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में, मौजूदा चैम्पियन है। पिछले संस्करण में भारत ने श्रीलंका को हराकर अपना आठवां खिताब जीता था, जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है।