26 जनवरी की सुबह दिल्ली में क्या बदल जाएगा? परेड से पहले ट्रैफिक, सुरक्षा और AI तक का पूरा प्लान तैयार

नेशनल डेस्क: दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब राजधानी को सिर्फ 26 जनवरी की सुबह का इंतजार है। परेड और उससे जुड़े कार्यक्रमों को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और शहर के चप्पे-चप्पे पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को जरूर पढ़ लें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे।

कड़ी सुरक्षा, हजारों जवान तैनात

गणतंत्र दिवस परेड को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। कर्तव्य पथ और पूरे परेड रूट पर करीब 4,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो परेड के समय के अनुसार यातायात को नियंत्रित करेंगे। इसके अलावा लगभग 30,000 पुलिसकर्मी और 70 से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। परेड देखने आने वाले दर्शकों की सुविधा का भी खास ध्यान रखा गया है।

QR कोड से मिलेगी पार्किंग तक सीधी राह

डीसीपी ट्रैफिक राजीव कुमार रावल ने बताया कि परेड देखने आने वाले लोगों के पार्किंग पास के पीछे एक QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को स्कैन करने पर ट्रैफिक रूट का एक एनीमेटेड वीडियो मोबाइल पर खुल जाएगा, जिससे लोग आसानी से निर्धारित रास्ते से सीधे पार्किंग तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति गूगल मैप पर अपनी पार्किंग का नाम सर्च करता है, तो गूगल उसे उन रास्तों से बचाते हुए सीधे पार्किंग तक का रास्ता दिखाएगा, जो परेड के कारण बंद रहेंगे।

AI से बढ़ाई गई सुरक्षा और निगरानी

इस बार ट्रैफिक कंट्रोल और अपराधियों पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। परेड के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान खास AI चश्मा पहने नजर आएंगे। इन चश्मों में 65 हजार से ज्यादा अपराधियों का डेटा फीड किया गया है। जैसे ही कोई संदिग्ध या अपराधी जवान के सामने आएगा, उसकी पूरी जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी।

इन रास्तों से बचकर निकलें

  • 25 जनवरी शाम 6 बजे से परेड खत्म होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी वाहन की अनुमति नहीं होगी।
  • 25 जनवरी रात 10 बजे से परेड समाप्त होने तक रफी मार्ग, जनपथ और मान सिंह रोड से कर्तव्य पथ की ओर यातायात बंद रहेगा।
  • 26 जनवरी सुबह 9:15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार करने तक सी-हेक्सागन-इंडिया गेट मार्ग बंद रहेगा।
  • 26 जनवरी सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, बीएसजेड मार्ग और सुभाष मार्ग पर दोनों दिशाओं में यातायात की अनुमति नहीं होगी।


ट्रैफिक पुलिस ने सड़क उपयोगकर्ताओं से दोबारा अपील की है कि वे जारी ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। सुविधा के लिए सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक परेड मार्गों से बचकर निकलने की सलाह दी गई है, ताकि गणतंत्र दिवस का यह आयोजन सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

