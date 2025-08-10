WhatsApp लेकर आ रहा धांसू फीचर, फोटो शेयर करना होगा अब और दिलचस्प

व्हाट्सऐप अपने यूज़र्स के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में अब कंपनी एक नए और दिलचस्प अपडेट की टेस्टिंग कर रही है, जो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। यह नया फीचर है 'मोशन फोटो', जिसकी...

नेशनल डेस्क : व्हाट्सऐप अपने यूज़र्स के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में अब कंपनी एक नए और दिलचस्प अपडेट की टेस्टिंग कर रही है, जो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। यह नया फीचर है 'मोशन फोटो', जिसकी टेस्टिंग फिलहाल व्हाट्सऐप बीटा वर्ज़न 2.25.22.29 में की जा रही है। फीचर ट्रैकर WABetaInfo के मुताबिक, यह अपडेट फिलहाल केवल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स को उपलब्ध कराया गया है।

क्या है मोशन फोटो फीचर?

मोशन फोटो एक ऐसा कैमरा फीचर है जो फोटो क्लिक होने से ठीक पहले और बाद के कुछ सेकेंड्स को भी रिकॉर्ड करता है। इसमें न सिर्फ तस्वीर के फ्रेम में हलचल कैप्चर होती है, बल्कि उस पल की ऑडियो भी रिकॉर्ड की जाती है, जिससे तस्वीरें और भी लाइव और इमोशनल लगती हैं। यह फीचर सैमसंग के Motion Photos और गूगल पिक्सल के Top Shot जैसा अनुभव देगा।

व्हाट्सऐप पर कैसे काम करेगा यह फीचर?

व्हाट्सऐप पर जब कोई यूज़र गैलरी से इमेज चुनता है, तो स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर एक नया आइकन दिखाई देगा। यह आइकन प्ले बटन के चारों ओर रिंग और एक छोटे से सर्कल के रूप में होगा। इस आइकन पर टैप करके यूज़र उस तस्वीर को मोशन फोटो के रूप में शेयर कर सकेगा। शेयर की गई फोटो में न सिर्फ हलचल नज़र आएगी, बल्कि उस पल की आवाज़ भी सुनाई देगी। व्हाट्सऐप का यह फीचर उन यूज़र्स के लिए ही काम करेगा जिनके स्मार्टफोन में मोशन फोटो कैप्चर करने की सुविधा पहले से मौजूद है। हालांकि, जिनके डिवाइस में यह फीचर नहीं है, वे फिर भी दूसरों से भेजी गई मोशन फोटो को देख और सुन सकेंगे।

एक और बड़ा अपडेट जल्द

मोशन फोटो के अलावा, व्हाट्सऐप एक और महत्वपूर्ण फीचर पर काम कर रहा है। आने वाले अपडेट में यूज़र अब अपना फोन नंबर की जगह 'यूज़रनेम' शेयर कर सकेंगे। यह फीचर चैटिंग को अधिक सुरक्षित और प्राइवेसी-फ्रेंडली बना देगा।