'तभी शादी करूंगा जब धर्म परिवर्तन करेगी...', बाॅयफ्रेंड ने बनाया दबाव तो लड़की ने उठाया खौफनाक कदम

12 Aug, 2025 11:21 AM
नेशनल डेस्क: केरल के एर्नाकुलम में धर्म परिवर्तन के दबाव से परेशान होकर एक 23 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। कोठामंगलम की रहने वाली सोना एल्डोज ने सुसाइड नोट में अपने बॉयफ्रेंड रमीज और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर रमीज को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
क्या था पूरा मामला?
सोना एल्डोज शनिवार को अपने घर में मृत पाई गईं, जिसके पास से पुलिस को सुसाइड नोट मिला। नोट में सोना ने बताया कि वह रमीज से सच्चा प्यार करती थी और बिना किसी धार्मिक रस्म के कोर्ट मैरिज के लिए तैयार थी, लेकिन रमीज उस पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था।
सोना के भाई बेसिल ने बताया कि सोना और रमीज की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। शुरुआत में सोना धर्म परिवर्तन के लिए राजी हो गई थी, लेकिन रमीज के तस्करी के आरोप में पकड़े जाने के बाद सोना ने अपना इरादा बदल दिया।
रमीज के घर पर हुई प्रताड़ना
सोना के अनुसार, रमीज उसे कोर्ट मैरिज के बहाने अपने घर ले गया, जहां उसके परिवार वालों ने भी उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला। जब सोना ने मना किया, तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। किसी तरह वह वहां से भागकर अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई, जिसके कुछ घंटों बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रमीज के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया है।