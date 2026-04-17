ICC ने जारी किया महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी का शेड्यूल

Edited By Anu Malhotra, Updated: 17 Apr, 2026 02:13 PM

Women's T20 World Cup: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने रवांडा में आयोजित होने वाली पहली महिला T20 International Challenge Trophy का कार्यक्रम जारी कर दिया है। टूर्नामेंट 19 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगा। इसका आयोजन किगाली शहर में होगा,...

Women's T20 World Cup: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने रवांडा में आयोजित होने वाली पहली महिला T20 International Challenge Trophy का कार्यक्रम जारी कर दिया है। टूर्नामेंट 19 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगा। इसका आयोजन किगाली शहर में होगा, जहां गहांगा क्रिकेट स्टेडियम के दो सटे मैदानों पर मैच खेले जाएंगे।

कार्यक्रम के अनुसार, पांच टीमों के इस टूर्नामेंट के पहले दिन इटली का मुकाबला मेजबान रवांडा से होगा, जबकि नेपाल का सामना अमेरिका से होगा। वानुअतु को पहले दिन बाई मिली है और 19 अप्रैल को वह रवांडा से भिड़ेगी। यह टूर्नामेंट ICC द्वारा शुरू किया गया एक नया आयोजन है, जिसका उद्देश्य सहयोगी सदस्य टीमों को अधिक अवसर प्रदान करना है। यह इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के साथ जुड़ता है, जिसका पहला संस्करण पिछले नवंबर में हुआ था, और यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अवसरों का विस्तार करने के प्रयासों का हिस्सा है।

इस प्रतियोगिता में ICC के पांचों क्षेत्रों की शीर्ष रैंकिंग वाली टीमें भाग ले रही हैं, जो इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थीं। सभी पांचों प्रतिभागी टीमों ने 2025 के क्षेत्रीय महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर में अपने प्रदर्शन के आधार पर टूर्नामेंट में जगह बनाई है। डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट 2 मई तक चलेगा और इसका उद्देश्य लगातार उच्च गुणवत्ता वाला मैच अनुभव प्रदान करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर महिला क्रिकेट को मजबूत करने और उभरती टीमों को मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने के आईसीसी के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

यह आयोजन महिला टी20 World Cup के विस्तार के अनुरूप भी है, जिसमें 2026 तक 12 टीमें शामिल हो जाएंगी और 2030 तक 16 टीमों तक विस्तार करने की योजना पहले ही पुष्ट हो चुकी है। नेपाल और अमेरिका इस टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने इस वर्ष की शुरुआत में हुए नवीनतम ग्लोबल क्वालीफायर में भाग लिया था। आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम रैंकिंग में 21वें स्थान पर काबिज नेपाल, प्रतियोगिता में सबसे उच्च रैंकिंग वाली टीम है।

वहीं, वर्तमान में 30वें स्थान पर काबिज वानुअतु ने पिछले साल फिजी में आयोजित ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान पक्का किया, जहां उन्होंने 20वें स्थान पर काबिज इंडोनेशिया को हराया था।

18 अप्रैल

रवांडा बनाम इटली

नेपाल बनाम अमेरिका

19 अप्रैल

रवांडा बनाम वानुअतु

इटली बनाम नेपाल

21 अप्रैल

रवांडा बनाम अमेरिका

वानुआतु बनाम इटली

22 अप्रैल

रवांडा बनाम नेपाल

अमेरिका बनाम वानुअतु

24 अप्रैल

नेपाल बनाम वानुअतु

इटली बनाम अमेरिका

26 अप्रैल

रवांडा बनाम वानुअतु

अमेरिका बनाम नेपाल

27 अप्रैल

रवांडा बनाम इटली

अमेरिका बनाम वानुअतु

28 अप्रैल

रवांडा बनाम नेपाल

इटली बनाम वानुअतु

3 अप्रैल

इटली बनाम अमेरिका

नेपाल बनाम वानुअतु

1 मई

रवांडा बनाम अमेरिका

इटली बनाम नेपाल