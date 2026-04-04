Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Viral Video: मौत को छूकर निकला युवक! रेलवे ट्रैक पर सामने आ गई एक्सप्रेस ट्रेन, रोंगटे खड़े कर देगा यह वीडियो

Viral Video: मौत को छूकर निकला युवक! रेलवे ट्रैक पर सामने आ गई एक्सप्रेस ट्रेन, रोंगटे खड़े कर देगा यह वीडियो

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 10:46 AM

youth on railway track narrowly escapes train will shock you

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि एक युवक बेखौफ होकर रेलवे ट्रैक पर चल रहा है। वीडियो में कुछ ही पलों में स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि युवक की जान पर बन आती है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि एक युवक बेखौफ होकर रेलवे ट्रैक पर चल रहा है। वीडियो में कुछ ही पलों में स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि युवक की जान पर बन आती है। तेज रफ्तार से आती ट्रेन और युवक के पास बचने का कम समय दर्शकों की धड़कन बढ़ा देता है।

वीडियो का घटनाक्रम
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक रेलवे ट्रैक पर चल रहा था और उसे शायद यह अंदाजा नहीं था कि पीछे से ट्रेन आ रही है। जैसे ही ट्रेन उसके पास पहुंचती है, युवक आखिरी क्षण में ट्रेन की पटरी के नीचे लटककर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड तक युवक सच में ट्रेन के नीचे लटका रहता है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि ट्रेन में कई लोग सवार हैं, जबकि कुछ लोग ट्रेन के ऊपर और आगे भी बैठे हैं। ट्रेन के गुजर जाने के बाद आसपास मौजूद लोग युवक को ट्रैक से निकालते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Uday_T2 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन
वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक यूजर ने लिखा, "यह क्या सोच रहा था जो ट्रैक पर ही चल रहा था।" दूसरे यूजर ने कहा, "पानी में कूद जाता तो बेहतर होता।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "लोग ऐसे रिस्क क्यों लेते हैं, समझ नहीं आता। कुछ यूजर्स ने इसे लापरवाही बताया, जबकि कुछ ने युवक की किस्मत को मजबूत कहा। इसके अलावा, कुछ यूजर्स का मानना था कि यह वीडियो AI जेनरेटेड है। एक यूजर ने लिखा, "कुछ लोगों ने इसे रियल समझ लिया लेकिन यह एआई वीडियो है।"


रेलवे ट्रैक पर चलना क्यों है खतरनाक
यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि रेलवे ट्रैक को शॉर्टकट या खेल-खिलवाड़ के लिए इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। ट्रेनों की गति इतनी तेज होती है कि इंसान के पास बचने के लिए महज कुछ सेकंड ही रहते हैं। ऐसे रिस्क जीवन को गंभीर खतरे में डाल सकते हैं।

सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां
रेलवे ट्रैक को कभी शॉर्टकट या पैदल मार्ग के रूप में इस्तेमाल न करें। बच्चों और युवाओं को हमेशा ट्रेन की सुरक्षा और खतरों के बारे में जानकारी दें। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर भी सावधानी बरतें और जोखिम न लें।
 

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!