    1. Hindi News
    2. National
    3. | IMD Alert: क्या आज इन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज? जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

IMD Alert: क्या आज इन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज? जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

28 Aug, 2025 11:34 AM

there will be heavy rain again in these states today

देश के कई हिस्सों में जहां बारिश का दौर जारी है वहीं कुछ जगहों पर अभी भी उमस बनी हुई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है जबकि पंजाब और हिमाचल जैसे राज्यों में पहले से ही बाढ़ और...

नेशनल डेस्क। देश के कई हिस्सों में जहां बारिश का दौर जारी है वहीं कुछ जगहों पर अभी भी उमस बनी हुई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है जबकि पंजाब और हिमाचल जैसे राज्यों में पहले से ही बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है।

उत्तर भारत का हाल: बारिश और लैंडस्लाइड

➤ दिल्ली-एनसीआर: 28 अगस्त से 1 सितंबर तक यहां गरज के साथ बारिश की संभावना है।

➤ यूपी: प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में आज हल्की बारिश की उम्मीद है खासकर सहारनपुर, शामली, बिजनौर, रामपुर, और बरेली जैसे जिलों में। हालांकि 31 अगस्त से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

➤ पंजाब: पिछले दो दिनों की लगातार बारिश से कपूरथला में बाढ़ के हालात और खराब हो गए हैं। वहीं फिरोजपुर में लोग नदी किनारे के गांव खाली कर रहे हैं। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।

➤ जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश: इन पहाड़ी राज्यों में गरज के साथ बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन (लैंडस्लाइड) का खतरा बढ़ गया है।

बिहार और राजस्थान में अलर्ट

➤ बिहार: आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालाँकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

➤ राजस्थान: राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आज और आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है खासकर उन इलाकों में जहां भूस्खलन और बाढ़ का खतरा है।

