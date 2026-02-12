Main Menu

International Drug Network का भंडाफोड़, करोड़ों की हेरोइन सहित 2 गिरफ्तार

Edited By Updated: 12 Feb, 2026 04:00 PM

2 arrested with heroin

पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।

पंजाब डेस्क : पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमापार संचालित हो रहे एक कथित ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 7.6 किलोग्राम हेरोइन और 21,800 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है, जिसे नशे की कमाई बताया जा रहा है। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए लोग दुबई में बैठे एक संचालक के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि संचार के लिए इंटरनेट कॉलिंग और फर्जी नंबरों का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि पहचान गुप्त रखी जा सके। विदेश से कथित तौर पर खेप की डिलीवरी प्वाइंट तय किए जाते थे और आगे वितरण के निर्देश दिए जाते थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क पहले भी बड़े स्तर पर नशा तस्करी में शामिल रहा है। संबंधित व्यक्ति का नाम एक अन्य बड़े नशीले पदार्थ (43 किलो हेरोइन) मामले में भी सामने आने की बात कही जा रही है।

मामले में संबंधित थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई चेन की कड़ियों को खंगाल रही है। अधिकारियों ने दोहराया कि राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और युवाओं को इस अवैध कारोबार से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

