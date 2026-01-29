Main Menu

पंजाब में 4 ग्रेनेड और 46 जिंदा कारतूस सहित करोड़ों की हेरोइन बरामद, 2 गिरफ्तार

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 12:15 PM

heroin recovered

अमृतसर देहाती पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए विलेज डिफेंस कमेटी

राजा सांसी (नीरज): अमृतसर देहाती पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) की मदद से नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की बड़ी खेप का खुलासा किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 42.983 किलोग्राम हेरोइन, 4 हैंड ग्रेनेड, एक स्टार मार्क पिस्तौल, 30 बोर के 46 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पकड़ी गई हैरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 215 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

PunjabKesari

जांच के दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जो दोनों अमृतसर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फरार आरोपियों की तलाश, बरामद नशे और हथियारों की सप्लाई चेन का पता लगाने और इस पूरे नेटवर्क के पीछे की साजिश का खुलासा करने के लिए जांच तेजी से जारी है।

