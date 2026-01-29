पंजाब में 4 ग्रेनेड और 46 जिंदा कारतूस सहित करोड़ों की हेरोइन बरामद, 2 गिरफ्तार

Edited By Vatika,Updated: 29 Jan, 2026 12:15 PM
राजा सांसी (नीरज): अमृतसर देहाती पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) की मदद से नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की बड़ी खेप का खुलासा किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 42.983 किलोग्राम हेरोइन, 4 हैंड ग्रेनेड, एक स्टार मार्क पिस्तौल, 30 बोर के 46 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पकड़ी गई हैरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 215 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
जांच के दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जो दोनों अमृतसर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फरार आरोपियों की तलाश, बरामद नशे और हथियारों की सप्लाई चेन का पता लगाने और इस पूरे नेटवर्क के पीछे की साजिश का खुलासा करने के लिए जांच तेजी से जारी है।