आतिशी वीडियो मामले को लेकर दिल्ली लैब का खुलासा, फोरेंसिक रिपोर्ट आई सामने

Updated: 17 Jan, 2026 12:21 PM

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के वायरल वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें वीडियो को पूरी तरह सही बताया गया है।

पटियाला (परमीत सिंह) : आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के वायरल वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें वीडियो को पूरी तरह सही बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वीडियो के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि विपक्ष की मांग पर दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने यह वीडियो जांच के लिए दिल्ली फोरेंसिक लैब भेजा था। जांच के बाद दिल्ली एफएसएल ने वीडियो को असली करार दिया है। 

हालांकि, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल, इससे पहले पंजाब पुलिस ने दावा किया था कि उसने वीडियो की फोरेंसिक जांच करवाई थी, जिसमें वीडियो को डॉक्टर्ड यानी छेड़छाड़ किया हुआ बताया गया था। इसी आधार पर वीडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे। आम आदमी पार्टी की ओर से भी लगातार यह दावा किया जा रहा था कि वीडियो फर्जी है। लेकिन अब दिल्ली फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद स्थिति और जटिल हो गई है।
 
सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एक ही वीडियो की दो अलग-अलग फोरेंसिक लैब से जांच हुई और दोनों की रिपोर्ट एक-दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। जहां पंजाब फोरेंसिक लैब वीडियो से छेड़छाड़ की बात कह रही है, वहीं दिल्ली फोरेंसिक लैब वीडियो को पूरी तरह सही बता रही है। अब सवाल यह है कि आखिर किस फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट सही है और किसकी रिपोर्ट पर सवाल खड़े होते हैं। इस विरोधाभास ने पूरे मामले को राजनीतिक और कानूनी रूप से और संवेदनशील बना दिया है।

