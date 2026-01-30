Canada में रह रहे पंजाबी पति-पत्नी की गोलियां मार कर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Jan, 2026 05:38 PM
पंजाब डैस्क : कनाडा से एक बेहद सनसनीखेज और दुखद खबर सामने आई है, जहां कैलगरी शहर में पंजाबी मूल के पति-पत्नी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड से न सिर्फ कनाडा में रह रहे पंजाबी समुदाय में, बल्कि पंजाब के जगरांव क्षेत्र में भी शोक और आक्रोश का माहौल है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान एकमवीर सिंह और उनकी पत्नी जैस्मीन कौर के रूप में हुई है। दोनों के शव कैलगरी के रेडस्टोन इलाके के पास संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किए गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दंपति को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
बताया जा रहा है कि एकमवीर सिंह और जैस्मीन कौर मूल रूप से पंजाब के जगरांव क्षेत्र के गांव चौकीमान के निवासी थे और पिछले कुछ वर्षों से कनाडा में रह रहे थे। घटना की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव और आसपास के इलाके में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
वहीं कनाडाई पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है। फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मामला आपसी रंजिश का है या इसके पीछे कोई संगठित आपराधिक साजिश शामिल है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और मृतकों के संपर्कों की भी जांच की जा रही है।