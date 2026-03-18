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भाजपा की 'पंजाब पिच': प्रतीकात्मकता से वास्तविकता की राजनीति की ओर बढ़ने का संकल्प : RP Singh

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 10:19 PM

amit shah s punjab pitch from symbolism to the politics of reality

पंजाब की राजनीति लंबे समय तक प्रतीकों, नारों और सीमित गठबंधनों के इर्द-गिर्द घूमती रही। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, विशेषकर अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, पंजाब के लिए एक नई सोच सामने आ रही है जहां राजनीतिक प्रतीकवाद से आगे बढ़कर...

नेशनल डेस्कः पंजाब की राजनीति लंबे समय तक प्रतीकों, नारों और सीमित गठबंधनों के इर्द-गिर्द घूमती रही। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, विशेषकर अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, पंजाब के लिए एक नई सोच सामने आ रही है जहां राजनीतिक प्रतीकवाद से आगे बढ़कर जमीनी समाधान और ठोस नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एक सिख होने के नाते और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, मैं यह स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि यह केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि पंजाब के भविष्य को स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की एक गंभीर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।

1. ‘छोटे सहयोगी’ की भूमिका से आगे बढ़ती भाजपा
दशकों तक पंजाब में भाजपा, शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में एक सीमित भूमिका में रही। उस दौर में भाजपा की राजनीतिक उपस्थिति अक्सर प्रतीकात्मक मुद्दों तक सीमित रह जाती थी। लेकिन अब पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि पंजाब के लोगों से सीधा संवाद किया जाए और एक स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया जाए। यह बदलाव केवल संगठनात्मक नहीं है, बल्कि पंजाब की आकांक्षाओं को सीधे समझने और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

2. सुरक्षा और सीमा प्रबंधन: पंजाब की वास्तविक चिंता
पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और यहां की सुरक्षा केवल राज्य का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रश्न है। अमित शाह जी ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि पंजाब को ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की तस्करी, नशे के नेटवर्क और अलगाववादी ताकतों से बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाजपा इस मुद्दे पर स्पष्ट है, पंजाब की शांति, युवाओं का भविष्य और राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राजनीति से ऊपर है।

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3. सिख समाज के साथ भावनात्मक नहीं, सार्थक जुड़ाव
सिख समुदाय के साथ संबंध केवल प्रतीकात्मक आयोजनों या तिथियों तक सीमित नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जो सिख समाज की लंबे समय से चली आ रही भावनाओं और मांगों से जुड़े हैं, जैसे करतारपुर कॉरिडोर का खुलना या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान। आज भाजपा सिख समाज के साथ सम्मान, संवाद और सहभागिता के आधार पर संबंध मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

4. विकास और रोजगार: पंजाब की असली जरूरत
पंजाब आज आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, उद्योगों का पलायन, युवाओं का विदेश जाना और निवेश की कमी। अमित शाह जी की पंजाब पिच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ‘डबल इंजन’ विकास मॉडल है, जिसके तहत केंद्र और राज्य मिलकर औद्योगिक निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दे सकते हैं। पंजाब के शहरी मध्यम वर्ग, व्यापारियों और युवाओं के लिए यह एक नई आशा का मार्ग है।

5. किसानों के साथ संवाद और विश्वास बहाली
कृषि कानूनों के विवाद के बाद पंजाब के किसानों और भाजपा के बीच जो दूरी बनी, उसे कम करना भी इस नई रणनीति का हिस्सा है। भाजपा अब किसानों से सीधे संवाद कर रही है, MSP की निरंतर व्यवस्था और फसल विविधीकरण जैसी नीतियों के माध्यम से किसानों के साथ विश्वास का रिश्ता पुनः स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है।

निष्कर्ष
अमित शाह जी पंजाब को एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में देख रहे हैं। यह बदलाव केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि एक व्यापक दृष्टि है,जहां सुरक्षा, विकास, सामाजिक सम्मान और राष्ट्रीय एकता को केंद्र में रखकर पंजाब को आगे बढ़ाने की बात हो रही है।
आज भाजपा पंजाब में केवल एक सहयोगी दल की भूमिका नहीं निभाना चाहती, बल्कि पंजाब की स्थिरता, समृद्धि और भविष्य के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।

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