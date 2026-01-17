वाहन चालकों के लिए अलर्ट: लुधियाना में 10 दिनों तक ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट

Edited By VANSH Sharma, Updated: 17 Jan, 2026 09:21 PM

लुधियाना (सुरिंद्र सन्नी): साउथ बाइपास पर स्थित ईशर नगर और लोहारा पुल की मरम्मत के कारण आने वाले 10 दिनों तक भारी वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा टिब्बा नहर पुल तथा डेहलों की ओर डायवर्जन दिया गया है।

मरम्मत का कार्य रविवार सुबह से शुरू होगा, जो करीब 10 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान दोराहा से आने वाले भारी वाहनों को टिब्बा नहर पुल से डेहलों की ओर डायवर्ट किया जाएगा। इसी प्रकार, मलेरकोटला की ओर से आने वाले वाहनों को डेहलों से आगे की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में जगह-जगह सूचना बोर्ड लगा दिए गए हैं और लोगों से सहयोग की अपील की गई है। उधर, क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसके मद्देनज़र हल्का दक्षिण से विधायक राजिंदरपाल कौर छीना ने मरम्मत किए जा रहे पुलों की साइटों का दौरा किया।

उनके साथ ज़ोन नंबर-5 के इंचार्ज दीपक शर्मा तथा ज़ोन नंबर-6 के इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर धर्मपाल भी मौजूद थे। पुलों की मरम्मत का कार्य कर रही कंपनी को भी हिदायतें जारी की गई हैं कि वह कम से कम 10 वॉलंटियर तैनात करे और बैरिकेडिंग पूरी तरह सही ढंग से की जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

