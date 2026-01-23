मीडिया की आवाज दबाने के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, पढ़ें...

संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार की ओर से बैठक में मीडिया की आवाज बंद करवाने को चलाई दमनकारी नीति का विरोध करते हुए 24 जनवरी को बठिंडा में प्रदर्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया।

बठिंडा (परमिंद्र) : संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार की ओर से बैठक में मीडिया की आवाज बंद करवाने को चलाई दमनकारी नीति का विरोध करते हुए 24 जनवरी को बठिंडा में प्रदर्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया, साथ ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर निजीकरण की नीतियों के खिलाफ देशभर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया।

मोर्चे में शामिल किसान संगठनों ने टीचर होम में गुरदीप सिंह राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाकियू एकता डकौंदा की अध्यक्षता में बैठक की और ट्रैक्टर मार्च की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मार्च में बठिंडा शहर के अलावा रामपुरा फूल, नथाना, गोनियाना, बठिंडा, संगत, मौड़ मंडी और तलवंडी साबो में भी निकाले जाएंगे, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टरों और गाड़ियों में सवार किसान आवाज बुलंद करेंगे।

मोर्चा के नेताओं ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान बिजली संशोधन बिल, बीज बिल, बी.वी.जी रामजी. एक्ट और चार श्रम कोड को रद्द करने की मांग उठाई जाएगी। किसानों और मजदूरों के कर्ज रद्द करने, 60 साल में किसानों और मजदूरों को 10000 रुपए प्रति माह पैंशन देने, बाढ़ प्रभावित किसानों की मांगों को पूरा करने, कृषि, पोल्ट्री-डेयरी को मुक्त व्यापार समझौतों से बाहर करने की मांग की जाएगी।

इसके अलावा पंजाब सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थानों की संपत्तियों को बेचने के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। ट्रैक्टर मार्च में डैक पर गानों की बजाय केवल मोर्चा द्वारा अनुमोदित नारे ही बजाए जाएंगे। बैठक में प्रैस की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया।

बैठक में किसान नेता गुरदीप सिंह, हरविंदर सिंह, बलकरण सिंह, जसवीर सिंह, दर्शन सिंह, जगसीर सिंह, नछतर सिंह, बलदेव सिंह, सुखमंदर सिंह, जगजीत सिंह, स्वर्ण सिंह पुहली, बेअंत सिंह, जगजीत सिंह आदि उपस्थित रहे।

