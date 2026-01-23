Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | मीडिया की आवाज दबाने के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, पढ़ें...

मीडिया की आवाज दबाने के विरोध में किसानों ने 26 जनवरी को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, पढ़ें...

Edited By Updated: 23 Jan, 2026 02:00 PM

announcement by the samyukta kisan morcha

संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार की ओर से बैठक में मीडिया की आवाज बंद करवाने को चलाई दमनकारी नीति का विरोध करते हुए 24 जनवरी को बठिंडा में प्रदर्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया।

बठिंडा (परमिंद्र) : संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार की ओर से बैठक में मीडिया की आवाज बंद करवाने को चलाई दमनकारी नीति का विरोध करते हुए 24 जनवरी को बठिंडा में प्रदर्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया, साथ ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर निजीकरण की नीतियों के खिलाफ देशभर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया।

मोर्चे में शामिल किसान संगठनों ने टीचर होम में गुरदीप सिंह राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाकियू एकता डकौंदा की अध्यक्षता में बैठक की और ट्रैक्टर मार्च की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मार्च में बठिंडा शहर के अलावा रामपुरा फूल, नथाना, गोनियाना, बठिंडा, संगत, मौड़ मंडी और तलवंडी साबो में भी निकाले जाएंगे, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टरों और गाड़ियों में सवार किसान आवाज बुलंद करेंगे।

kisan protest

मोर्चा के नेताओं ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान बिजली संशोधन बिल, बीज बिल, बी.वी.जी रामजी. एक्ट और चार श्रम कोड को रद्द करने की मांग उठाई जाएगी। किसानों और मजदूरों के कर्ज रद्द करने, 60 साल में किसानों और मजदूरों को 10000 रुपए प्रति माह पैंशन देने, बाढ़ प्रभावित किसानों की मांगों को पूरा करने, कृषि, पोल्ट्री-डेयरी को मुक्त व्यापार समझौतों से बाहर करने की मांग की जाएगी।

और ये भी पढ़े

इसके अलावा पंजाब सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थानों की संपत्तियों को बेचने के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। ट्रैक्टर मार्च में डैक पर गानों की बजाय केवल मोर्चा द्वारा अनुमोदित नारे ही बजाए जाएंगे। बैठक में प्रैस की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया।

बैठक में किसान नेता गुरदीप सिंह, हरविंदर सिंह, बलकरण सिंह, जसवीर सिंह, दर्शन सिंह, जगसीर सिंह, नछतर सिंह, बलदेव सिंह, सुखमंदर सिंह, जगजीत सिंह, स्वर्ण सिंह पुहली, बेअंत सिंह, जगजीत सिंह आदि उपस्थित रहे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!