पंजाब केसरी ग्रुप पर दमन के विरोध में कंपनी बाग चौक में आज जोरदार प्रदर्शन, सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

Edited By Urmila,Updated: 20 Jan, 2026 10:33 AM
आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा मीडिया हाऊस पंजाब केसरी ग्रुप व संस्थानों के खिलाफ की जा रही कथित दमनकारी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है।
जालंधर (चोपड़ा): आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा मीडिया हाऊस पंजाब केसरी ग्रुप व संस्थानों के खिलाफ की जा रही कथित दमनकारी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है और 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे कम्पनी बाग चौक में महात्मा गांधी की प्रतीमा के नीचे धरना लगाकर रोष व्यक्त करेंगे।
जिला कांग्रेस शहरी के वरिष्ठ उपप्रधान एवं पार्षद पवन कुमार, पार्षद बंटी नीलकंठ, स्पोर्ट्स प्रमोटर सुरिंदर भाषा तथा पूर्व पार्षद मोहिंदर सिंह गुल्लू ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला बताया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस धरना में कांग्रेस के जिला प्रधान राजिंदर बेरी, विधायक, पार्षद, वार्ड इंचार्ज, व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
जिला कांग्रेस शहरी के वरिष्ठ उपप्रधान एवं पार्षद पवन कुमार ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ है और उसे डराने-धमकाने की कोशिश करना तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार सच और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
पार्षद बंटी नीलकंठ ने कहा कि जिस पंजाब केसरी ग्रुप ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपने परिवार के मैंबर लाला जगत नारायण और रमेश चंद्र के अलावा अनेकों अखबार विक्रेताओं और पत्रकारों की शहादत दी। हमेशा जनता की आवाज बुलंद की और सत्ता के गलत फैसलों को उजागर किया, आज उसी को निशाना बनाया जा रहा है। यह न केवल मीडिया बल्कि आम जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है।
स्पोर्ट्स प्रमोटर सुरिंदर भाषा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियां पूरी तरह से दमनकारी हो चुकी हैं। मीडिया को दबाकर सरकार अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी होकर हर मोर्चे पर इसका विरोध करेगी। पूर्व पार्षद मोहिंद्र सिंह गुल्लू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोकतंत्र, संविधान और मीडिया की आजादी की रक्षक रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे इस विरोध में शामिल होकर लोकतंत्र को मजबूत करें।
वहीं, जिला कांग्रेस शहरी के प्रधान राजिंद्र बेरी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे कंपनी बाग में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास एकत्र होकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की।
