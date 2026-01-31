Main Menu

Mid Day Meal: पंजाब के स्कूलों में फरवरी महीने के लिए नया Menu जारी,  विद्यार्थियों को मिलेगी खीर व फल

mid day meal punjab school students

पंजाब स्टेट मिड-डे मील सोसायटी ने पी. एम. पोषण स्कीम के तहत स्कूलों में दिए जाने वाले

लुधियाना (विक्की): पंजाब स्टेट मिड-डे मील सोसायटी ने पी. एम. पोषण स्कीम के तहत स्कूलों में दिए जाने वाले दोपहर के भोजन (मिड-डे मील) के वीकली मैन्यू के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा समूह जिला शिक्षा अफसरों (सैकेंडरी और एलीमेंट्री) को जारी पत्र के अनुसार यह नया मैन्यू 1 से 28 फरवरी तक लागू रहेगा।

सोसायटी ने निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को कतार में बैठाकर मिड डे मील इंचार्ज की निगरानी में मैन्यू के अनुसार ही दोपहर का भोजन खिलाना यकीनी बनाया जाए। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी स्कूल में मैन्यू के अनुसार खाना नहीं बनाया जाता है या दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रमुख की होगी। इसके अलावा अतिथि भोजन' के संबंध में कहा गया है कि गांव के सरपंच या दानी सज्जनों के सहयोग से किसी विशेष समारोह या त्यौहार पर विद्यार्थियों को भोजन के साथ स्पैशल खाना, फल या मिठाई देने के प्रयास किए जाएं।

यह रहेगा साप्ताहिक मैन्यू
सोमवारः  दाल और रोटी
मंगलवारः राजमाह-चावल और खीर
बुधवार: काले सफेद चने (आलू मिलाकर) और पूरी अथवा रोटी
वीरवारः कड़ी (आलू और प्याज के पकौड़ों सहित) और चावल
शुक्रवारः मौसमी सब्जी और रोटी शनिवार : साबुत माह की
दाल, चावल और मौसमी फल (केवल किन्नू)

