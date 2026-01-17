Main Menu

फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासे के बाद परगट सिंह का हमला, Tweet कर घेरी आतिशी

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 05:45 PM

pargat singh attacked atishi in a tweet

कांग्रेस नेता परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बयान को लेकर ट्वीट कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

पंजाब डेस्क : कांग्रेस नेता परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बयान को लेकर ट्वीट कर तीखा हमला किया है। परगट सिंह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि आतिशी ने सिख गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।

उन्होंने कहा कि अब इस मामले में किसी भी तरह के इनकार या ध्यान भटकाने की कोई गुंजाइश नहीं है। परगट सिंह ने मांग की कि आतिशी सिख समुदाय से बिना शर्त माफी मांगें। परगट सिंह ने आगे कहा कि इससे कम कोई भी कदम सिख भावनाओं और लोकतांत्रिक जवाबदेही का अपमान होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से भी स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है।

