फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासे के बाद परगट सिंह का हमला, Tweet कर घेरी आतिशी
Edited By Urmila,Updated: 17 Jan, 2026 05:45 PM
कांग्रेस नेता परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बयान को लेकर ट्वीट कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
पंजाब डेस्क : कांग्रेस नेता परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बयान को लेकर ट्वीट कर तीखा हमला किया है। परगट सिंह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि आतिशी ने सिख गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।
उन्होंने कहा कि अब इस मामले में किसी भी तरह के इनकार या ध्यान भटकाने की कोई गुंजाइश नहीं है। परगट सिंह ने मांग की कि आतिशी सिख समुदाय से बिना शर्त माफी मांगें। परगट सिंह ने आगे कहा कि इससे कम कोई भी कदम सिख भावनाओं और लोकतांत्रिक जवाबदेही का अपमान होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से भी स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है।
