फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासे के बाद परगट सिंह का हमला, Tweet कर घेरी आतिशी

पंजाब डेस्क : कांग्रेस नेता परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बयान को लेकर ट्वीट कर तीखा हमला किया है। परगट सिंह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि आतिशी ने सिख गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।

उन्होंने कहा कि अब इस मामले में किसी भी तरह के इनकार या ध्यान भटकाने की कोई गुंजाइश नहीं है। परगट सिंह ने मांग की कि आतिशी सिख समुदाय से बिना शर्त माफी मांगें। परगट सिंह ने आगे कहा कि इससे कम कोई भी कदम सिख भावनाओं और लोकतांत्रिक जवाबदेही का अपमान होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से भी स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है।

Now that the Delhi Assembly records and the forensic report have clearly confirmed that LOP @AtishiAAP made derogatory remarks against our Gurus, there is no room for denial or diversion.@AtishiAAP must offer an unconditional apology to the Sikh community.

