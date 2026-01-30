Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | जालंधर दौरे को लेकर BJP नेताओं ने की कन्फ्यूजन खत्म, 1 फरवरी को ही आ रहे PM Modi

जालंधर दौरे को लेकर BJP नेताओं ने की कन्फ्यूजन खत्म, 1 फरवरी को ही आ रहे PM Modi

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 03:27 PM

pm modi is coming to jalandhar on february 1st

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे को लेकर पंजाब भाजपा नेताओं के बीच पहले कन्फ्यूजन देखने को मिला। भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अलग-अलग तारीखों की जानकारी दी थी।

जालंधर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे को लेकर पंजाब भाजपा नेताओं के बीच पहले कन्फ्यूजन देखने को मिला। भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अलग-अलग तारीखों की जानकारी दी थी, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी 1 फरवरी को ही जालंधर आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को ही डेरा सचखंड बल्ला में नतमस्तक होंगे। उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए किसी भी तरह के भ्रम या अफवाह को खारिज किया।तरुण चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सभी आवश्यक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होंगे। भाजपा कार्यकर्ता और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए हैं।

वहीं बता दें कि पार्टी में एक तरफ बिट्टू ने पहले कहा था कि पीएम 1 फरवरी को आएंगे, वहीं सिरसा ने शुरुआत में 2 फरवरी का जिक्र किया था। बाद में भाजपा नेताओं ने सफाई दी और बताया कि प्रधानमंत्री का दौरा तय तारीख पर होगा। पार्टी के मुताबिक, पीएम मोदी के दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जिला प्रशासन व भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियों का काम तेज कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार  श्री गुरु रविदास जयंती के अवसर पर डेरा सचखंड बल्लां में होने वाले बड़े समागम को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे के बाद करीब 50 मिनट तक डेरा सचखंड बल्लां में रहेंगे। इस दौरान वे डेरा प्रमुख संत निरंजन दास से मुलाकात करेंगे और मत्था टेककर आशीर्वाद लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद संगत को प्रधानमंत्री संबोधित भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर डेरे में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। डेरा परिसर में अस्थायी हेलिपैड बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का हेलिकॉप्टर आदमपुर एयरपोर्ट पर उतरेगा, जहां से वे चौपर के माध्यम से डेरा सचखंड बल्लां पहुंचेंगे।

और ये भी पढ़े

श्री गुरु रविदास जयंती के मौके पर डेरा सचखंड बल्लां में बड़े स्तर पर धार्मिक समागम आयोजित किया गया है, जिसमें पंजाब सहित देशभर से संगत के पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरे को लेकर संगत और श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी से समागम को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!