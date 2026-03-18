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BSNL के निजीकरण का कोई मुद्दा ही नहीं है, देशवासियों की सेवा के लिए पूरी तरह तत्पर: सिंधिया

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 03:34 PM

there is no question of privatizing bsnl it is fully committed to serving the

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल के निजीकरण की आशंकाओं को खारिज करते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम देशवासियों की सेवा के लिए पूरी तरह तत्पर है।

नेशनल डेस्क: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल के निजीकरण की आशंकाओं को खारिज करते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम देशवासियों की सेवा के लिए पूरी तरह तत्पर है। उन्होंने प्रश्नकाल में कहा कि बीएसएनएल ने 18 साल बाद पहली बार 2024-25 की आखिरी दो तिमाही में क्रमश: 280 करोड़ रुपये और 262 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया।

उन्होंने पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि जून 2024 में देश में बीएसएनएल के 8.5 करोड उपभोक्ता थे जिनकी संख्या आज बढ़कर 9 करोड़ 27 लाख हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने पूरक प्रश्न में पूछा कि क्या सरकार दूरसंचार के क्षेत्र में बीएसएनएल के निजीकरण की ओर बढ़ रही है। सिंधिया ने उत्तर में कहा, ''निजीकरण का कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीएसएनएल देशवासियों की सेवा के लिए पूरी तरह तत्पर है।''

उन्होंने कहा कि 4जी के नेटवर्क के विस्तार के लिए विदेशी उपकरण खरीदने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी उपकरण बनाने का कठिन निर्णय लिया और इसके साथ भारत पहली बार दूरसंचार क्षेत्र के उपकरणों का विनिर्माण कर रहा है और दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है।

सिंधिया ने कहा कि सितंबर 2025 तक देश में खुद के एक लाख 4जी टॉवर लगाए गए और 22 हजार टॉवर और लगने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस आधार पर बीएसएनएल धीरे-धीरे उपभोक्ताओं का विश्वास दोबारा जीत रहा है और 4जी के उन्नयन तथा स्थायी होने के साथ 5जी की प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में भी बढ़ रहा है। 

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