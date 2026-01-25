26 जनवरी को भी पतंगबाजी का मजा खराब करेगी बारिश? जानें मौसम को लेकर ताजा जानकारी

बसंत पंचमी के दिन हुई बारिश से पंजाब में पतंग उड़ाने का उत्साह फीका पड़ गया था।

पंजाब डेस्क : बसंत पंचमी के दिन हुई बारिश से पंजाब में पतंग उड़ाने का उत्साह फीका पड़ गया था। वहीं अब लोग 26 जनवरी को पतंगबाजी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, हालांकि मौसम को लेकर संशय बना हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने कुछ राहत भरी जानकारी दी है। विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके साथ ही सोमवार को होशियारपुर, रूपनगर और पठानकोट कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है।

मैदानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। पंजाब में कई जगहों पर शीतलहर और कोहरा छाए रहने की आशंका है। विभाग का कहना है कि राज्य के कई हिस्सों में 27 जनवरी को फिर से बारिश हो सकती है।

