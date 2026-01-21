SGPC प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, आतिशी के खिलाफ Action की मांग

(SGPC) के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर आतिशी मार्लेना के खिलाफ गुरुओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए केस दर्ज करने की मांग की है।

अमृतसर (सरबजीत): शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के निर्देश पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना के खिलाफ गुरुओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए केस दर्ज करने की मांग की है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर उपाध्यक्ष रघुजीत सिंह विर्क के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में जूनियर उपाध्यक्ष बलदेव सिंह कल्याण, अंतरिम सदस्य गुरप्रीत सिंह झब्बर, हरियाणा सिख मिशन इंचार्ज सुखविंदर सिंह और दिल्ली सिख मिशन इंचार्ज मनवीत सिंह शामिल थे।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर को दी अपनी अर्जी में कहा कि 6 जनवरी को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा में गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके सिख भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द विधानसभा की कार्यवाही में भी दर्ज हैं।

पत्र में कहा गया है कि सिख गुरुओं की शिक्षाएं पूरी इंसानियत के लिए मार्गदर्शक हैं। सिख समुदाय ने हमेशा गुरुओं के सिद्धांतों के अनुसार जाति, पंथ, नस्ल और मतभेदों से ऊपर उठकर भाईचारे की बात की है। दिल्ली AAP नेता द्वारा गुरुओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों से दुनिया भर में रहने वाले सिखों की धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। ये टिप्पणियां उन्होंने जानबूझकर की हैं, जो सिखों के प्रति उनकी मानसिकता को बताती हैं।

पुलिस कमिश्नर को लिखे गए पत्र में कहा गया कि ऐसे समय में जब भारत समेत पूरी दुनिया में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी शताब्दी मनाई जा रही है और उनके बलिदान को याद किया जा रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि गुरु साहिब के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर से 'AAP' नेता आतिशी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज करके सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में कोई भी राजनीतिक नेता ऐसा कोई काम न करे जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे।

