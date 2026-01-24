पंजाब में RDX धमाका चिंताजनक, आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल: सुखबीर बादल

पंजाब में सरहिंद के पास रेलवे ट्रैक पर हुए RDX विस्फोट को लेकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गहरी चिंता व्यक्त की है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में सरहिंद के पास रेलवे ट्रैक पर हुए RDX विस्फोट को लेकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए गंभीर खतरा बताते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। सुखबीर बादल ने कहा कि लंबे समय की कठिनाइयों के बाद पंजाब में जो अमन-चैन स्थापित हुआ था, इस तरह की घटनाएं उसे कमजोर करने का काम कर रही हैं। उन्होंने धमाके में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।

अकाली दल अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और यह विस्फोट उसी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने में सरकार बार-बार नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सरकार असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के दावे कर रही थी, तब इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। सुखबीर बादल ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पहले भी पुलिस थानों और खुफिया प्रतिष्ठानों पर RPG जैसे घातक हथियारों से हमले हो चुके हैं।

अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से राज्य में लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार स्थिति संभालने में असमर्थ है, तो मुख्यमंत्री को अपने पद की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सुखबीर बादल ने दोहराया कि पंजाब में शांति और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं प्रदेश को उसके काले दौर की याद दिलाती हैं।

