ऑपरेशन से पहले भी हंसते नजर आए वरिंदर घुम्मन, परिवार ने जारी की आखिरी वीडियो

29 Jan, 2026 11:45 PM

the family has released varinder ghumman s last video

मशहूर बॉडी बिल्डर और फिटनेस आइकन वरिंदर घुम्मन को लेकर उनके परिवार ने अस्पताल की एक आखिरी वीडियो सार्वजनिक की है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। यह वीडियो अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल की है, जिसमें ऑपरेशन से पहले वरिंदर घुम्मन बेहद खुश और...

जालंधर : मशहूर बॉडी बिल्डर और फिटनेस आइकन वरिंदर घुम्मन को लेकर उनके परिवार ने अस्पताल की एक आखिरी वीडियो सार्वजनिक की है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। यह वीडियो अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल की है, जिसमें ऑपरेशन से पहले वरिंदर घुम्मन बेहद खुश और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।

परिवार ने यह वीडियो वरिंदर घुम्मन के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से सांझा की है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों प्रशंसक इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं और अपने चहेते बॉडी बिल्डर को याद कर रहे हैं।वीडियो में वरिंदर घुम्मन हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे और हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह वीडियो उनकी जिंदगी का आखिरी वीडियो साबित होगा।

बता दें कि वरिंदर घुम्मन सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं थे, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और पंजाब का नाम रोशन किया। उनका जीवन अनुशासन, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल रहा है।
उनकी आखिरी वीडियो में दिखाई दे रही मुस्कान आज लोगों के दिलों को झकझोर रही है।

 

