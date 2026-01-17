Main Menu

मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस ने अपने पति से लिया तलाक, कोर्ट ने मंजूर की अर्जी

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 12:36 AM

the famous punjabi actress has divorced her husband

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर और उनके पति शेखर कौशल का रिश्ता अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है।

पंजाब डेस्क: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर और उनके पति शेखर कौशल का रिश्ता अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। दिल्ली की साकेत डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों की आपसी सहमति से तलाक की अर्जी मंजूर कर दी।

PunjabKesari

मैंडी और शेखर ने 13 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में सिख रीति-रिवाज (आनंद कारज) से और अगले दिन 14 फरवरी को हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। सूत्रों के अनुसार, समय के साथ दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए और वे लंबे समय से अलग रह रहे थे। मैंडी फिलहाल मुंबई में हैं, जबकि शेखर मोहाली में रहते हैं। तलाक के सेटलमेंट और शर्तें पूरी तरह गोपनीय रखी गई हैं।

शेखर कौशल फिटनेस एक्सपर्ट और ‘द मेकर्स’ जिम के CEO हैं। दोनों की पहली मुलाकात शिमला में हुई थी, जहां शेखर मैंडी के फिटनेस ट्रेनर थे। इसके बाद उनकी दोस्ती और रिश्ता आगे बढ़ा। मैंडी के इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उनके फैंस के लिए यह खबर खास बनाती है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

