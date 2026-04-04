राज्य को बचाने के लिए साथ आने की ज़रूरत: तरुण चुघ

आज अमृतसर के हॉल गेट पर BJP नेता DM गगनदीप रंधावा के परिवार को इंसाफ़ दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज सुनील जाखड़ की लीडरशिप में अमृतसर हॉल गेट के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। इस दौरान पार्टी वर्कर्स ने पंजाब सरकार के खिलाफ़ ज़ोरदार नारे...

नेशनल डेस्क: आज अमृतसर के हॉल गेट पर BJP नेता DM गगनदीप रंधावा के परिवार को इंसाफ़ दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज सुनील जाखड़ की लीडरशिप में अमृतसर हॉल गेट के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। इस दौरान पार्टी वर्कर्स ने पंजाब सरकार के खिलाफ़ ज़ोरदार नारे लगाए। प्रोटेस्ट के दौरान तरुण चुघ ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की हालत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने पंजाब को माफिया के हवाले कर दिया है और आज पूरे राज्य में नाराज़गी बढ़ रही है। तरुण चुघ ने कहा कि मंत्री अपने घरों में बैठकर गैर-कानूनी वसूली करवा रहे हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि पुलिस थानों और मंदिरों पर हो रहे हमलों के लिए कौन ज़िम्मेदार है।

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इस बीच, चुघ ने कहा कि आज का प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ से एक चेतावनी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ हो रहे अन्याय के ख़िलाफ़ यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने पंजाबियों और वर्कर्स से राज्य को बचाने के लिए एक साथ आने की अपील की है। हमें माफिया, ठगों, गैंगस्टरों और मंत्रियों द्वारा किए जा रहे ज़ुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा के लिए डटकर खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब कह रहा है कि उसे “कपड़ा” नहीं चाहिए, उसे “आपदा” नहीं चाहिए, पंजाब को BJP चाहिए। उन्होंने “कपड़ा” और “आपदा” के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर इशारा किया।

तरुण चुघ ने कहा कि इस सरकार को सत्ता में आए अभी सिर्फ़ छह महीने हुए हैं और पंजाब के लोगों ने अब भगवंत मान को “बाय-बाय” कहने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने राघव चंदा समेत कई नेताओं पर कमेंट करते हुए कहा कि उनकी पॉलिसी “यूज़ एंड थ्रो” की है, जिसे लोग अब समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले यूज़ करते हैं और बाद में फेंक देते हैं। अश्वनी शर्मा ने कहा कि अब जनता अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा समझ चुकी है।