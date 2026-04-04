बड़ा हादसा: दादरा नगर हवेली में फटा गैस सिलेंडर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 घायल

सिलवासा के डेमानी रोड स्थित एक गोदाम में नाइट्रोजन गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। इसमें चार लोगों की मौत हुई और 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके से गोदाम की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं और पास के क्षेत्र में भय फैल गया।

नेशनल डेस्क: केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के सिलवासा में शनिवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। डेमानी रोड स्थित एक गोदाम में नाइट्रोजन गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि गोदाम की छत और दीवारें उड़ गईं। धमाके की गूंज लगभग 30 मीटर के दायरे में सुनी गई, जिससे आसपास के निवासियों को भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। सड़क पर मलबा बिखर गया और तेज़ आवाज़ के कारण पास के स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों में चीख-पुकार मच गई।



गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ विस्फोट

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हादसा उस समय हुआ जब गोदाम में नाइट्रोजन सिलेंडर रिफिल किए जा रहे थे। रिफिलिंग प्रक्रिया के दौरान अचानक एक सिलेंडर फट गया, जिससे पूरे गोदाम में धमाका हो गया।



राहत और बचाव कार्य

खबर मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुँचीं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम ने राहत कार्य शुरू किया और आसपास के क्षेत्र को खाली कराया।



हताहतों की जानकारी और जांच

हादसे में जान गँवाने वालों में गोदाम का मैनेजर भी शामिल बताया जा रहा है। प्रशासन ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गोदाम में गैस रिफिलिंग के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं।



स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोग हादसे के बाद सदमे में हैं। कई लोगों ने बताया कि धमाके के समय उन्हें और उनके परिवार को भयंकर डर महसूस हुआ। आसपास के व्यवसाय और स्कूलों में अस्थायी रूप से बंदी कर दी गई।