ईरान की US और उसके सहयोगी देशों को खुली धमकी- अमेरिकी बेस व सेना हटाओ या खतरनाक हमलों के लिए रहो तैयार”

Iran ने United States और उसके सहयोगी देशों को चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो उनके सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर “कुचल देने वाले हमले” किए जाएंगे। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है।

International Desk: मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। Iran ने United States और उसके सहयोगी देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान की सेना के मुख्यालय “खातम अल-अनबिया” के प्रवक्ता Ebrahim Zolfaghari ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले जारी रखे, तो जवाब में “पहले से ज्यादा खतरनाक और कुचल देने वाले हमले” किए जाएंगे।

ईरान ने खास तौर पर उन देशों को भी चेतावनी दी है, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। उसने कहा है कि ऐसे देश अगर खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने यहां से अमेरिकी सेना को हटाना होगा, नहीं तो वे भी हमलों का निशाना बन सकते हैं। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के उन बयानों के बाद आया है, जिनमें उन्होंने ईरान के पुलों, बिजलीघरों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने की बात कही थी।

ईरान ने साफ किया है कि उसका जवाब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा केंद्र, तेल ठिकाने और आर्थिक ढांचे भी निशाने पर आ सकते हैं। इस बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों पक्ष पीछे नहीं हटे, तो यह टकराव बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है।