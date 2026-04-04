Weekly Tarot Horoscope (06.04.2026 से 12.04.2026): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 04 Apr, 2026 04:11 PM

Weekly Tarot Horoscope (06 अप्रैल 2026 – 12 अप्रैल 2026): टैरो कार्ड रीडिंग के अनुसार यह सप्ताह कई राशियों के लिए बदलाव, आत्ममंथन और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। कुछ लोगों के जीवन में नई शुरुआत होगी, जबकि कुछ को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने की...

Weekly Tarot Horoscope (06 अप्रैल 2026 – 12 अप्रैल 2026): टैरो कार्ड रीडिंग के अनुसार यह सप्ताह कई राशियों के लिए बदलाव, आत्ममंथन और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। कुछ लोगों के जीवन में नई शुरुआत होगी, जबकि कुछ को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक टैरो राशिफल।

इस सप्ताह के लिए टैरो सलाह

अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें।

बदलाव को स्वीकार करें।

सकारात्मक सोच बनाए रखें।

रिश्तों में ईमानदारी रखें।

06 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर और बदलाव लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड संकेत देते हैं कि सही दिशा में प्रयास करने से सफलता और संतोष दोनों प्राप्त हो सकते हैं।

मेष राशि – The Magician

यह सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। आपके अंदर आत्मविश्वास और क्षमता दोनों हैं।

करियर: नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।

लव: रिश्तों में पहल करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

सलाह: अपने कौशल पर भरोसा रखें।

वृषभ राशि – The Empress

यह कार्ड प्रेम, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है।

करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिरता और सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में गहराई और प्यार बढ़ेगा।

सलाह: अपने करीबियों के साथ समय बिताएं।

मिथुन राशि – The Lovers

यह सप्ताह रिश्तों और महत्वपूर्ण निर्णयों का है।

करियर: किसी महत्वपूर्ण निर्णय का समय है।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।

सलाह: दिल और दिमाग दोनों से निर्णय लें।

कर्क राशि – The Moon

यह कार्ड भ्रम और भावनाओं का संकेत देता है।

करियर: जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

लव: गलतफहमियां हो सकती हैं।

सलाह: सच्चाई को समझने की कोशिश करें।

सिंह राशि – The Sun

यह सप्ताह आपके लिए खुशी और सफलता लेकर आएगा।

करियर: सफलता और पहचान मिलेगी।

लव: रिश्तों में खुशी और संतोष रहेगा।

सलाह: सकारात्मकता बनाए रखें।

कन्या राशि – The Hermit

यह आत्ममंथन और अकेले समय बिताने का संकेत है।

करियर: सोच-समझकर निर्णय लें।

लव: खुद को समझने का समय है।

सलाह: जल्दबाजी से बचें।

तुला राशि – Justice

यह सप्ताह संतुलन और न्याय का है।

करियर: आपके प्रयासों का सही परिणाम मिलेगा।

लव: रिश्तों में स्पष्टता आएगी।

सलाह: सच का साथ दें।

वृश्चिक राशि – Death

यह कार्ड परिवर्तन का संकेत देता है (अंत नहीं, नई शुरुआत)।

करियर: पुराने काम खत्म होकर नए अवसर आएंगे।

लव: रिश्तों में बदलाव संभव है।

सलाह: बदलाव को स्वीकार करें।

धनु राशि – Wheel of Fortune

यह भाग्य और बदलाव का कार्ड है।

करियर: अचानक अवसर मिल सकते हैं।

लव: रिश्तों में नया मोड़ आएगा।

सलाह: मौके का फायदा उठाएं।

मकर राशि – The Devil

यह कार्ड बंधन और नकारात्मकता का संकेत देता है।

करियर: दबाव महसूस हो सकता है।

लव: रिश्तों में असंतुलन आ सकता है।

सलाह: नकारात्मक सोच से दूर रहें।

कुंभ राशि – The Star

यह आशा और सकारात्मकता का प्रतीक है।

करियर: नई उम्मीदें और अवसर मिलेंगे।

लव: रिश्तों में सुधार होगा।

सलाह: उम्मीद बनाए रखें।

मीन राशि – Two of Cups

यह कार्ड प्रेम और साझेदारी का संकेत देता है।

करियर: सहयोग से सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में गहराई आएगी।

सलाह: दिल से रिश्ते निभाएं।