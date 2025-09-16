Main Menu

    3. | No Handshake Controversy: बौखला उठा पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर, नेशनल टीवी पर सूर्यकुमार यादव को दी गाली

No Handshake Controversy: बौखला उठा पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर, नेशनल टीवी पर सूर्यकुमार यादव को दी गाली

Edited By Updated: 16 Sep, 2025 08:51 PM

former pakistan cricketer got furious abused suryakumar yadav on national tv

एशिया कप में भारत–पाकिस्तान मैच के बाद खड़ा हुआ विवाद और गहरा गया है। एक टीवी शो के दौरान पाकिस्ता ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आईसीसी (ICC) ने...

नेशनल डेस्क : एशिया कप में भारत–पाकिस्तान मैच के बाद खड़ा हुआ विवाद और गहरा गया है। एक टीवी शो के दौरान पाकिस्ता ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आईसीसी (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को झटका देते हुए मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने से साफ इनकार कर दिया है।

हाथ मिलाने पर हुआ विवाद

दरअसल, 14 सितंबर को खेले गए भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान सूर्यकुमार यादव और अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। यही बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी। टॉस के वक्त और मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने दूरी बनाए रखी थी। PCB ने इस मामले में ICC से शिकायत करते हुए कहा था कि इसके लिए मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट जिम्मेदार हैं और उन्हें हटाया जाए। हालांकि, जांच के बाद ICC ने यह शिकायत खारिज कर दी और PCB की मांग को ठुकरा दिया।

पाकिस्तान का चेतावनी

पाकिस्तान ने यहां तक चेतावनी दी थी कि अगर मैच से रेफरी नहीं हटाए गए तो वह 17 सितंबर को UAE के खिलाफ होने वाले मैच में हिस्सा नहीं लेगा और एशिया कप का बहिष्कार करेगा।

यह भी पढ़ें - No Handshake Controversy: सामने आया ICC का बड़ा फैसला, उड़ गई पाकिस्तान की नींद

शोएब अख्तर का बयान

इस विवाद पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि 'मैं हैरान हूं और मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं। यह देखकर बहुत दुख हुआ। हैंडशेक न करने पर कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मेरी नजर में इसे भुला देना ही बेहतर है। घर के अंदर भी झगड़े होते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाकर आगे बढ़ना चाहिए। क्रिकेट का असली मतलब यही है कि मैच के बाद हाथ मिलाएं और गरिमा बनाए रखें।'

और ये भी पढ़े

वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हैंडशेक न करने की सलाह दी थी। गंभीर ने खिलाड़ियों से कहा था कि न तो हाथ मिलाएं और न ही किसी विवाद में पड़ें।

भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था

14 सितंबर को हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। इस जीत के साथ भारत सुपर-4 में पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान को सुपर-4 में जगह बनाने के लिए 17 सितंबर को UAE के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।

 

