Grav8Sports ने लॉन्च की CXO Pickle Ball League, कॉर्पोरेट लीडर्स को मिला नया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म

Grav8Sports ने Regalia CXO Pickle Ball League लॉन्च की है जो भारत की पहली ऐसी पिकल बॉल लीग है जिसे विशेष रूप से CXOs और वरिष्ठ कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। Grav8Sports ने Regalia CXO PickleBall League लॉन्च की है जो भारत की पहली पिकल बॉल लीग है जिसे खास तौर पर CXOs और वरिष्ठ कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए तैयार किया गया है। यह पहल तेजी से लोकप्रिय हो रहे खेल पिकल बॉल को बिज़नेस नेटवर्किंग के साथ जोड़ती है, जिससे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को बोर्डरूम के बाहर एक नई और इंटरैक्टिव स्पेस में जुड़ने का मौका मिलता है।



लीग का पहला चरण मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें Barclays, Hiranandani Group, English Premier League, HDFC Ergo, DSK Legal सहित कई कॉर्पोरेट संस्थाओं ने भाग लिया। दिल्ली संस्करण के लिए Google, Adidas, Hitachi, KPMG और Spotify जैसे कई प्रमुख वैश्विक ब्रांडों की भागीदारी रही।



CXO Amarjit Singh Batra ने कहा, “यह लीग पिकल बॉल की दुनिया में एक ताज़गी भरा बदलाव है यह बिज़नेस और स्पोर्ट्स की दुनिया को जोड़ रही है। इसका हिस्सा बनकर मुझे गर्व है। Grav8Sports को इस पहल पर गर्व होना चाहिए जो उन्होंने तैयार की है।”



मुंबई में सफल शुरुआत के बाद यह टूर अब 14 मार्च को दिल्ली पहुंचा, इसके बाद बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में आयोजित किया जाएगा। हर शहर से शीर्ष चार टीमें ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो गोवा में आयोजित होगा, जहां राष्ट्रीय चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा।



ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व नंबर 1 Saina Nehwal इस Regalia CXO PickleBall League का चेहरा हैं, जो इस पहल को अपनी स्टार पावर और खेल उत्कृष्टता से जोड़ रही हैं।



Saina ने कहा, “CXO PickleBall League भारत में अपने तरह की पहली लीग है और मुझे इसके इंडिया टूर से जुड़कर खुशी है। प्रीमियम स्पोर्ट्स नेटवर्किंग के लिए RJ Anmol की सोच और अब Hiranandani Group के साथ उनकी साझेदारी Grav8Sports के लिए एक शानदार पहल है।”



यह लीग Grav8Sports के संस्थापक RJ Anmol की परिकल्पना है, जो मानते हैं कि खेल पेशेवर नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।



Anmol ने कहा, “Regalia CXO PickleBall League के माध्यम से हमारा उद्देश्य एक ऐसा अनोखा मंच बनाना था जहां भारत के बिज़नेस लीडर्स खेल, प्रतिस्पर्धा और आपसी सौहार्द के माध्यम से एक साथ आ सकें।” जैसे-जैसे भारत में पिकल बॉल की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है, Regalia CXO PickleBall League का लक्ष्य खेल के माध्यम से कॉर्पोरेट एंगेजमेंट के एक नए प्रारूप की शुरुआत करना है।



Grav8Sports के बारे में

Grav8Sports एक स्पोर्ट्स एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो पेशेवरों और कॉर्पोरेट्स के लिए इनोवेटिव स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस, लीग्स और इवेंट्स के माध्यम से समुदायों का निर्माण करने पर केंद्रित है।