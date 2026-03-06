संकल्प ट्रेलर लॉन्च पर कुब्रा सैत ने नाना पाटेकर की तारीफ की, बोलीं- 'उनसे काम सीखने वाला अनुभव..'

Edited By Mansi,Updated: 06 Mar, 2026 06:02 PM
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। निर्देशक प्रकाश झा निर्देशित अपनी आगामी प्रोजेक्ट 'संकल्प' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, अभिनेत्री कुब्रा सैत ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के साथ काम करने के अपने अनुभव को न सिर्फ बेहद खास, बल्कि उन्हें अद्वितीय कहते हुए उन्हें बेहद प्रेरणादायक भी बताया।
कुब्रा सैत ने कहा, “नाना पाटेकर वाकई एक अद्वितीय कलाकार हैं, जो न सिर्फ अगले दिन का स्क्रिप्ट अपने हाथों से लिखते हैं, बल्कि उसकी हर लाइन खुद याद करते हैं। उनकी लेखनी बेहद प्रभावशाली है, उनका जुड़ाव पूरी तरह समर्पित और उनकी मेहनत बेमिसाल है। उन्हें काम करते हुए देखना मेरे लिए जिंदगी के सबसे बड़े सीखने वाले अनुभवों में से एक रहा है।”
कुब्रा की बातों से यह भी साफ झलकता है कि नाना पाटेकर अपने किरदारों के लिए कितनी गहराई से तैयारी करते हैं। दशकों से अपने दमदार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले नाना पाटेकर आज भी अपनी अनुशासन और काम के प्रति गंभीरता से नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही कुब्रा सैत की इस दिल से की गई तारीफ ने यह भी दिखाया कि 'संकल्प' के सेट पर काम का माहौल बेहद सहयोगी और सीखने वाला था, जहां कलाकार एक-दूसरे से लगातार कुछ नया सीख रहे थे।
अब जब 'संकल्प' को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ चुकी है, तो ऐसे में कुब्रा के ये शब्द इस प्रोजेक्ट के पीछे लगी मेहनत, समर्पण और जुनून की एक झलक भी पेश कर रहे हैं।