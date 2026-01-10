शुभमन गिल ने तोड़ी चुप्पी, टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने पर दी पहली प्रतिक्रिया

Edited By Ishtpreet Singh, Updated: 10 Jan, 2026 02:20 PM

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर किए जाने के बाद शुभमन गिल ने कहा कि वह अपने करियर को लेकर शांत और संतुष्ट हैं। खराब टी20 फॉर्म के चलते उन्हें बाहर किया गया, लेकिन अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत की कप्तानी करते नजर आएंगे।

वडोदरा: भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप 2026 की भारतीय टीम से बाहर किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले गिल ने कहा कि वह अपने करियर को लेकर पूरी तरह संतुष्ट हैं और जो कुछ उनकी किस्मत में लिखा है, उसे कोई उनसे नहीं छीन सकता।

गिल को हाल ही में घोषित टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज की टीम में जगह नहीं मिली थी। इसके बाद सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में उनके चयन को लेकर काफी बहस हुई।

टी20 में खराब फॉर्म बनी बाहर होने की वजह

शुभमन गिल को एशिया कप 2025 से ठीक पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी का मौका मिला था। उन्हें टी20 टीम में सूर्यकुमार यादव का उपकप्तान भी बनाया गया था। हालांकि, मजबूत समर्थन के बावजूद गिल टी20 प्रारूप में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके।

एशिया कप 2025 में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी वह प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इन कमजोर प्रदर्शनों के चलते 26 वर्षीय गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया।

वनडे में वापसी, फिर से कप्तानी की जिम्मेदारी

गिल गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की पिछली वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे। हालांकि, अब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए 50 ओवर के प्रारूप में वापसी कर ली है। गिल इस सीरीज में भारत की कप्तानी करते नजर आएंगे, जो 11 जनवरी से शुरू हो रही है।

बाहर होने पर गिल का स्पष्ट बयान

वनडे सीरीज के पहले मुकाबले से पहले शुभमन गिल ने कहा, 'मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना चाहिए। मेरी किस्मत में जो लिखा है, उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। एक खिलाड़ी हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है और चयनकर्ताओं ने अपना फैसला लिया है।'

न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी जिम्मेदारी

अब शुभमन गिल की अगली चुनौती न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी, जिसमें वह कप्तान के रूप में भारतीय टीम की अगुआई करेंगे। मजबूत बल्लेबाजी क्रम और अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी में यह सीरीज गिल के लिए खुद को फिर साबित करने का अहम मौका होगी।

वनडे सीरीज का कार्यक्रम

पहला वनडे: वडोदरा – 11 जनवरी

दूसरा वनडे: राजकोट – 14 जनवरी

तीसरा वनडे: इंदौर – 18 जनवरी

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।