क्या रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया या उन्होंने खुद छोड़ी? अजीत अगरकर ने तोड़ी चुप्पी

नेशनल डेस्क : टेस्ट सीरीज के बाद अब वनडे क्रिकेट में भी भारत ने नए नेतृत्व की शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने टी20 और वनडे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस दौरे के लिए शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि रोहित शर्मा अब केवल स्पेशलिस्ट बैटर के रूप में ही टीम में खेलेंगे।

कप्तानी के फैसला पर अजीत अगरकर का बयान

रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया है या वो खुद पीछे हटे है इस पर कोइ स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन चयनकर्ता अजीत अगरकर के बयान से संकेत मिलता है कि उन्हें शायद कप्तानी से हटाया गया है। अगरकर ने कहा, 'तीनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तान रखना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। हमारा ध्यान आगामी टी20 विश्व कप पर है। गिल को एडजस्ट होने के लिए समय देना चाहते हैं।'

रोहित और विराट पूरी तरह फिट

अजीत अगरकर ने रोहित और विराट की फिटनेस पर भरोसा जताते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने टीम में शामिल होने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। हालांकि, दोनों 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया

वनडे टीम (कप्तान: शुभमन गिल)

रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल।

टी20 टीम (कप्तान: सूर्यकुमार यादव)

शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर।

ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल

वनडे सीरीज:

19 अक्टूबर: पहला वनडे, पर्थ

23 अक्टूबर: दूसरा वनडे, एडिलेड

25 अक्टूबर: तीसरा वनडे, सिडनी

टी20 सीरीज:

29 अक्टूबर: पहला T20, कैनबरा

31 अक्टूबर: दूसरा T20, मेलबर्न

2 नवंबर: तीसरा T20, होबार्ट

6 नवंबर: चौथा T20, गोल्ड कोस्ट

8 नवंबर: पांचवां T20, ब्रिसबेन

इस दौरे में शुभमन गिल की कप्तानी, रोहित और विराट की वापसी, और टीम के नए चेहरों का प्रदर्शन, सभी की निगाहों का केंद्र रहेगा।





