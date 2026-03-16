केरल विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की 47 उम्मीदवारों की पहली सूची, जाने किसे कहां से मिला टिकट

आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची में 47 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें मंजेश्वर से के. सुरेंद्रन, कोझिकोड उत्तर से नव्या हरिदास, कांजीरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, कझाकूटम से वी. मुरलीधरन और नेमोम से प्रदेश अध्यक्ष...

नेशनल डेस्क : आगामी केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। यह कदम भाजपा की चुनावी तैयारी की शुरुआत को दर्शाता है।

BJP की पहली सूची में प्रमुख उम्मीदवार

राज्य अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को नेमोम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है, जो दक्षिणी राज्य में पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन भी इस सूची में शामिल हैं। इसके अलावा नव्या हरिदास को भी टिकट दिया गया है, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थीं। अब उन्हें विधानसभा चुनाव में मौका दिया गया है।

CPIM ने भी जारी की अपनी सूची

भाजपा की घोषणा के एक दिन बाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (Marxist) (CPIM) ने भी अपनी उम्मीदवार सूची जारी की। पार्टी ने कुल 86 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इसमें 56 मौजूदा विधायक को फिर से मौका दिया गया।

मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन फिर से धर्मादोम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के. के. शैलजा को पेरावूर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है, जो उनके पिछले चुनाव में जीत हासिल किए मैट्टन्नूर विधानसभा क्षेत्र से अलग है।

चुनाव की तारीख और प्रक्रिया

चुनाव आयोग ऑफ इंडिया ने रविवार को विधानसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित किया। केरल, जिसे हाल ही में केरलम नाम दिया गया है, में सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल 2026 को मतदान होगा। मतों की गिनती 4 मई 2026 को की जाएगी।