एशिया में एक और जंग! PAK ने अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक, धमाकों से दहला काबुल

मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। सोमवार (16 मार्च) को पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। इस हमले की जानकारी तालिबान सरकार...

इंटरनेशनल डेस्कः मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। सोमवार (16 मार्च) को पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। इस हमले की जानकारी तालिबान सरकार की ओर से दी गई है।

काबुल में 5 बड़े धमाके, लोगों में दहशत

अफगानिस्तान की राजधानी Kabul में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा हमले किए जाने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर में एक के बाद एक 5 बड़े धमाके हुए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

नशा मुक्ति अस्पताल को बनाया गया निशाना

TOLO News की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने काबुल के पुल-ए-चरखी इलाके में स्थित एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इस हमले में अस्पताल में इलाज करा रहे कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इसके अलावा कुछ सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाए जाने की खबर है।

तालिबान प्रवक्ता ने की कड़ी निंदा

तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर इस हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और काबुल में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। मुजाहिद के अनुसार, इस हमले में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर इलाज करा रहे मरीज थे। उन्होंने इस कार्रवाई को मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की।

पहले भी हो चुके हैं हमले

इससे पहले 15 मार्च को भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में हमले किए थे। Agence France-Presse (AFP) के मुताबिक, पाकिस्तान ने कंधार में अफगानिस्तान के सैन्य ढांचे और उपकरण भंडारण केंद्र को निशाना बनाया था। स्थानीय लोगों ने रात में लड़ाकू विमानों की आवाज और कई धमाकों की पुष्टि की थी।

चीन ने दी सलाह – बातचीत से सुलझाएं विवाद

इस बढ़ते तनाव के बीच चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Lin Jian ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को टकराव खत्म कर बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश जल्द ही संघर्ष विराम की दिशा में कदम उठाएंगे।

क्षेत्र में बढ़ता खतरा

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते इस तनाव ने पूरे एशिया में चिंता बढ़ा दी है। अगर हालात जल्द नहीं संभले, तो यह टकराव बड़े संघर्ष में बदल सकता है, जिसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है।