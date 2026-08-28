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राखी बांधने की थी तैयारी, लेकिन उठी बहन की अर्थी, 7 घंटे के रेस्क्यू के बाद भी नहीं बची जान

Edited By Updated: 28 Aug, 2026 06:48 PM

preparations were underway to tie rakhi but the sister s funeral procession was

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के पुरवामीर गांव में शुक्रवार सुबह एक घर के आंगन में बने बंद पड़े बोरवेल में गिरी 16 वर्षीय किशोरी को प्रशासन और बचाव दल की तमाम कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने यह जानकारी दी।

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के पुरवामीर गांव में शुक्रवार सुबह एक घर के आंगन में बने बंद पड़े बोरवेल में गिरी 16 वर्षीय किशोरी को प्रशासन और बचाव दल की तमाम कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, हादसा सुबह करीब 6:40 बजे उस समय हुआ, जब किशोरी अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी कर रही थी, और इसी दौरान बोरवेल को ढकने के लिए डाली गई मिट्टी अचानक धंस गई जिससे लड़की उसमें जा गिरी। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि किशोरी करीब 20 फुट गहराई में फंसी हुई थी।

सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और दमकल विभाग की कई टीम मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि किशोरी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बोरवेल के समानांतर जेसीबी मशीनों की मदद से गड्ढा खोदा गया और करीब 60 कर्मियों को बचाव अभियान में लगाया गया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि किशोरी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किये गए। उन्होंने बताया कि काफी मशक्कत के बाद उसे बोरवेल से निकालकर अस्पताल ने जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि मकान की स्थिति कमजोर होने के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण थी और बचाव दल बेहद सावधानी से खुदाई कर रहा था, ताकि आसपास की जमीन या इमारत में दोबारा धसाव न हो। मुख्य दमकल अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि बचाव अभियान के साथ-साथ मकान की स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जा रही थी। परिजनों के मुताबिक, करीब तीन साल पहले घर के अंदर एक बोरवेल खोदा गया था। काम अधूरा रहने के कारण उसे बंद कर दिया गया था और बाद में दूसरी जगह नया बोरवेल खोदा गया। आशंका जताई जा रही है कि पुराने बंद बोरवेल के आसपास की जमीन पहले से कमजोर थी और हाल में हुई बारिश के बाद मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ। 

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