‘विमानों द्वारा’ नशों और सोने की तस्करी जारी!

एक ओर सरकार नशों और सोने की तस्करी रोकने के लिए अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ समाज विरोधी तत्व इनकी तस्करी के लिए कड़ी सुरक्षा वाले विमानों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिनकी मात्र पिछले 12 दिनों के दौरान सामने आई चंद घटनाएं निम्न में दर्ज हैं :

* 7 फरवरी, 2026 को ‘चेन्नई’ हवाई अड्डे की ‘एयर इंटैलीजैंस यूनिट’ ने ‘चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे’ पर थाईलैंड से 2 अलग-अलग विमानों से आए केरल के रहने वाले 6 युवकों को गिरफ्तार करके उनके पास से 23 करोड़ रुपए मूल्य का 23 किलो ‘हाई ग्रेड हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा)’ बरामद किया। (यह सामान्य गांजे से अधिक नशीली और ताकतवर किस्म है जो मिट्टी रहित पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में उगाई जाती है।)

* 8 फरवरी, 2026 को ‘सूरत’ (गुजरात) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे 6 करोड़ रुपए मूल्य का ‘हाइड्रोपोनिक वीड’ बरामद किया।

* 9 फरवरी, 2026 को ‘सूरत’ (गुजरात) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने ‘बैंकाक’ से आए एक यात्री से 3.75 करोड़ रुपए मूल्य का ‘हाइड्रोपोनिक गांजा’ बरामद किया।

* 11 फरवरी, 2026 को ‘अहमदाबाद’ (गुजरात) के ‘सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे’ पर कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री को हिरासत में लेकर उससे लगभग 6.8 करोड़ रुपए मूल्य की 6.8 किलो हैरोइन बरामद की जो उसने ‘हर्बल साबुन’ के डिब्बों में छिपा रखी थी।



* 14 फरवरी, 2026 को ‘अमृतसर’ हवाई अड्डे पर ‘बैंकाक’ से आए एक यात्री के बैग की स्क्रीनिंग के दौरान उसमें छुपाकर रखा गया 1. 640 किलो गांजा पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

* 18 फरवरी, 2026 को ‘बेंगलुरू’ (कर्नाटक) के ‘कैम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे’ पर ‘नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो’ (एन.सी.बी.) के अधिकारियों ने ‘दोहा-कतर’ से आए एक संदिग्ध ब्राजीलियन नागरिक के सूटकेस की तह में छुपाई हुई 23.88 करोड़ रुपए मूल्य की 4.776 किलो ‘कोकीन’ बरामद की।

* 19 फरवरी, 2026 को ‘सूरत’ (गुजरात) के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ‘बैंकाक’ से आए 2 व्यक्तियों ‘विनोद कुमार’ और ‘कमलेश ढांका’ को रोक कर जब उनके सामान की तलाशी ली गई तो उसमें से 6.40 करोड़ रुपए मूल्य की ‘ कैनाबिस’ (भांग) बरामद की गई जो उन्होंने खास तरह के पैकटों में छिपा रखी थी।

* और अब 19 फरवरी, 2026 को ही मुम्बई कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने 11 फरवरी से 17 फरवरी के बीच ‘छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे’ पर नशीले पदार्थों तथा सोने की तस्करी के 6 मामले दर्ज किए हैं।

इनमें बैंकाक से आए 3 यात्रियों को गिरफ्तार करके उनसे लगभग 9.581 करोड़ रुपए मूल्य का ‘हाइड्रोपोनिक वीड’ तथा 3 अन्य मामलों में 1.85 करोड़ रुपए मूल्य का 1336.62 ग्राम सोना जब्त किया गया।

* इसी प्रकार खास खुफिया जानकारी के आधार पर दर्ज किए गए तीन और मामलों में बैंकॉक से ही आए तीन अन्य यात्रियों को गिरफ्तार करके उनसे कुल 14.780 करोड़ रुपए मूल्य का ‘हाइड्रोपोनिक वीड’ पकड़ा गया।

अधिकारियों के अनुसार हाल के महीनों में विशेषकर ‘थाईलैंड’ से आने वाले विमानों में ‘हाइड्रोपोनिक वीड’ की तस्करी में तेजी आई है। ये तो नशे और सोने की तस्करी के वे मामले हैं जो पकड़े गए हैं जबकि ऐसे न जाने कितने मामले हुए होंगे जो पकड़ में आए बिना निकल गए होंगे, अत: अपने हवाई अड्डों पर जांच प्रक्रिया और कड़ी करने की जरूरत है ताकि इस तरह के मामले रुक सकें।—विजय कुमार