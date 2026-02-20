Share Market Rise: इन 3 कारणों से मार्केट में आई तूफानी तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी उछला

भारतीय शेयर बाजारों ने 20 फरवरी को जबरदस्त रिकवरी दिखाई। सुबह की गिरावट से उबरते हुए सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा चढ़ गया, जबकि निफ्टी अहम 25,650 के स्तर के पार निकल गया। कारोबार के अंत में BSE Sensex 316.57 अंक (0.38%) की बढ़त के साथ 82,814.71 पर आ...

बिजनेस डेस्कः भारतीय शेयर बाजारों ने 20 फरवरी को जबरदस्त रिकवरी दिखाई। सुबह की गिरावट से उबरते हुए सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा चढ़ गया, जबकि निफ्टी अहम 25,650 के स्तर के पार निकल गया। कारोबार के अंत में BSE Sensex 316.57 अंक (0.38%) की बढ़त के साथ 82,814.71 पर आ गया। वहीं Nifty 116.90 अंक (0.46%) चढ़कर 25,571.25 के स्तर पर बंद हुआ।

तेजी के पीछे 3 बड़े कारण

1. वैल्यू बाइंग से मिला सपोर्ट

गुरुवार को बाजार करीब 1.5% तक टूट गया था। इसके बाद शुक्रवार को निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की। निफ्टी 50 में Coal India, Bharat Electronics Limited और Oil and Natural Gas Corporation करीब 2% चढ़कर टॉप गेनर्स रहे। वहीं Titan Company, Larsen & Toubro, Hindustan Unilever, Hindalco Industries और NTPC Limited में भी करीब 1% की तेजी रही।

निफ्टी 200 में ABB India 4% से ज्यादा चढ़ा। डिफेंस शेयरों को फ्रांस और भारत के बीच राफेल जेट और हेलिकॉप्टर के संयुक्त उत्पादन की खबर से सपोर्ट मिला। Geojit Investments के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और तीसरी तिमाही के बेहतर नतीजे बाजार के लिए सकारात्मक हैं।

2. ग्लोबल संकेतों में सुधार

ग्लोबल संकेत भी सपोर्टिव रहे। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में हल्की बढ़त देखी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए 10–15 दिन की समय-सीमा दी है। इससे पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव पर नजर बनी हुई है।

Motilal Oswal Financial Services के सिद्धार्थ खेमका के अनुसार, यदि ईरान से जुड़ा तनाव बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जो भारत जैसे आयातक देश के लिए चिंता का विषय है।

3. तकनीकी स्तरों से सपोर्ट

तकनीकी नजरिए से भी बाजार को मजबूती मिली। एक ब्रोकरेज के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,350 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। 200-दिन का EMA करीब 25,200 के आसपास है, जो शॉर्ट टर्म में अहम स्तर है। ऊपर की ओर 25,650 और 25,720 के स्तर रेजिस्टेंस के रूप में देखे जा रहे हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि तकनीकी सपोर्ट और वैल्यू बाइंग के चलते बाजार में तेज रिकवरी आई है, हालांकि आईटी और रियल्टी सेक्टर में दबाव बना रह सकता है।