सेंसेक्स 304 अंक की तेजी के साथ 80,539 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 24,600 के पार

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Aug, 2025 03:34 PM



शेयर बाजार में आज यानी 13 अगस्त को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 304 अंक की तेजी के साथ 80,539 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 131 अंक की बढ़त रही, ये 24,619 के स्तर पर बंद हुआ।