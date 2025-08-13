सेंसेक्स 304 अंक की तेजी के साथ 80,539 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 24,600 के पार

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Aug, 2025 03:34 PM
शेयर बाजार में आज यानी 13 अगस्त को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 304 अंक की तेजी के साथ 80,539 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 131 अंक की बढ़त रही, ये 24,619 के स्तर पर बंद हुआ।
एशियाई बाजारों में भी तेजी
- एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 1.31% ऊपर 43,278 पर और कोरिया का कोस्पी 0.67% गिरकर 3,211 पर कारोबार कर रहा है।
- हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.84% ऊपर 25,430 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.56% चढ़कर 3,686 पर कारोबार कर रहा है।
- 12 अगस्त को अमेरिका का डाउ जोन्स 1.10% चढ़कर 44,458 पर बंद हुआ। वहीं, नैस्डेक कंपोजिट 1.39% ऊपर 21,681 पर और S&P 500 1.13% चढ़कर 6,445 पर बंद हुआ।
कल बाजार में रही थी गिरावट
12 अगस्त को बाजार में गिरावट रही थी। सेंसेक्स 368 अंक गिरकर 80,236 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 98 अंक की गिरावट रही, ये 24,487 के स्तर पर बंद हुआ था।