दिल्ली एयरपोर्ट 100 मिलियन क्लब में शामिल, बना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हब

नई दिल्लीः दिल्ली एयरपोर्ट ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। अब यह दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स की सूची में शामिल हो गया है, जिनकी क्षमता सालाना 100 मिलियन (10 करोड़) से अधिक यात्रियों को संभालने की है। वर्तमान में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) द्वारा संचालित यह हब 109 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ खड़ा है।

यह क्षमता मई 2023 में टर्मिनल-1 के पूरी तरह शुरू होने के बाद हासिल हुई। एशिया में दिल्ली एयरपोर्ट दूसरा ऐसा एयरपोर्ट है जिसने यह मुकाम पाया है। इससे पहले केवल टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट ही इस सूची में शामिल था।

अगर सरकार टर्मिनल-2 के आधुनिकीकरण की मंजूरी देती है, तो दिल्ली एयरपोर्ट की क्षमता 140 मिलियन यात्रियों तक बढ़ सकती है।

इसी बीच, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा — नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) — इस साल नवंबर तक शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआती क्षमता सालाना 12 मिलियन यात्रियों की होगी, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद करेगा। फिलहाल, दिल्ली एयरपोर्ट ने केवल 2024 में ही 80 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को संभाल लिया है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो, अटलांटा (125.48 मिलियन), दुबई (120 मिलियन), टोक्यो हानेडा (110 मिलियन), लंदन हीथ्रो (103 मिलियन) और डलास (102.9 मिलियन) जैसे एयरपोर्ट इस क्लब में पहले से शामिल हैं। वहीं, इस्तांबुल एयरपोर्ट और सऊदी अरब का किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भविष्य में इस रेस को और तेज करने वाले हैं।

