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HDFC बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने दिया अचानक इस्तीफा, 'नैतिक मतभेदों' ने खड़े किए सवाल

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 03:24 PM

hdfc bank chairman atanu chakraborty suddenly resigns

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के प्रभावशाली चेहरों में से एक, अतनु चक्रवर्ती ने HDFC बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया है। अतनु चक्रवर्ती अपनी गोपनीयता और संस्थागत निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, उनका इस तरह अचानक पद छोड़ना वित्तीय...

नेशनल डेस्क: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के प्रभावशाली चेहरों में से एक, अतनु चक्रवर्ती ने HDFC बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया है। अतनु चक्रवर्ती अपनी गोपनीयता और संस्थागत निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, उनका इस तरह अचानक पद छोड़ना वित्तीय गलियारों में बड़े संकेत दे रहा है।

कौन हैं 'सिस्टम मैन' अतनु चक्रवर्ती?

1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस (IAS) अधिकारी रहे चक्रवर्ती का करियर तीन दशकों से अधिक का रहा है। उन्होंने वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव (DEA) जैसे महत्वपूर्ण पदों को संभाला। एनआईटी कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग और ब्रिटेन से एमबीए करने वाले चक्रवर्ती को उनके सहयोगी एक 'सिस्टम मैन' कहते हैं, जो सुधारों के शोर से ज्यादा उनके पीछे के मजबूत ढांचे पर भरोसा करते हैं।

निजी vs सार्वजनिक क्षेत्र का वैचारिक टकराव?

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2021 में जब वह HDFC बैंक से जुड़े, तो बैंक को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो Regulatory Credibility और शांत अधिकार का संगम हो। उनके कार्यकाल में ही $40 बिलियन का ऐतिहासिक विलय (HDFC Ltd और HDFC Bank) हुआ। उनके इस्तीफे के पीछे 'नैतिक मतभेदों' (Ethical Differences) की चर्चा ने बाजार में बेचैनी पैदा कर दी है। जानकारों का मानना है कि यह इस्तीफा सार्वजनिक क्षेत्र के 'प्रक्रिया और पारदर्शिता' वाले लोकाचार (Ethos) और निजी क्षेत्र के 'विकास और शेयरधारक रिटर्न' के निरंतर दबाव के बीच पैदा हुए तनाव का परिणाम हो सकता है।

इस्तीफे का 'अंडरस्टेटेड' संदेश

अपने इस्तीफे में चक्रवर्ती ने एक बहुत ही नपा-तुला लेकिन गंभीर संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि विलय के पूर्ण लाभ अभी पूरी तरह से फलित होना बाकी हैं। यह इस बात का संकेत है कि केवल संस्थानों का आकार बढ़ा लेना ही उनकी सफलता या सामंजस्य की गारंटी नहीं है। उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन सिद्धांतों से समझौता न करने की उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें इस पद से अलग होने पर मजबूर कर दिया।

बाजार और साख पर असर

चक्रवर्ती का जाना बैंक के लिए केवल एक पद का खाली होना नहीं है, बल्कि भरोसे का डगमगाना है। आधुनिक वित्त व्यवस्था में साख केवल बैलेंस शीट से नहीं, बल्कि भरोसे (Trust) से बनती है। अब निवेशकों और बाजार की नजरें बैंक के बोर्ड पर हैं कि वे इन 'नैतिक मतभेदों' का क्या स्पष्टीकरण देते हैं।

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