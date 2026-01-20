Main Menu

भारत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजार, हम वहां निवेश करना जारी रखेंगे: सिस्को

20 Jan, 2026

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सिस्को के अध्यक्ष एवं मुख्य उत्पाद अधिकारी जीतू पटेल ने कहा कि कंपनी भारत को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बाजार मानती है और वहां निवेश करना जारी रखेगी। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक से इतर...

दावोसः प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सिस्को के अध्यक्ष एवं मुख्य उत्पाद अधिकारी जीतू पटेल ने कहा कि कंपनी भारत को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बाजार मानती है और वहां निवेश करना जारी रखेगी। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक से इतर ‘पीटीआई-भाषा' के साथ बातचीत में पटेल ने कहा कि अमेरिका के बाहर भारत में सिस्को की सबसे अधिक मौजूदगी है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत हमारे लिए एक बेहद रणनीतिक क्षेत्र है और हमें वहां विकास की जबरदस्त संभावनाएं नजर आती हैं।'' पटेल ने करीब एक साल पहले शुरू की गई चेन्नई सुविधा का उदाहरण देते हुए कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि हम कुछ मामलों में अपने विनिर्माण संयंत्रों को वहां स्थानांतरित करें।'' 

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, मुझे लगता है कि भारत हमारे लिए विश्व का एक बहुत ही रणनीतिक हिस्सा है और हम भारत में निवेश करना जारी रखना चाहते हैं।'' पटेल ने कहा कि देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संस्कृति बहुत मजबूत है और सिस्को को वहां की सरकार के साथ काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य अमेरिका में उत्पादित सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी को लगातार उपलब्ध कराना है ताकि वे कृत्रिम मेधा (एआई) के लिए ‘टोकन' उत्पन्न करने की सर्वोत्तम क्षमता प्राप्त कर सकें।'' पटेल ने कहा कि सिस्को भारत में कई अलग-अलग उद्योगों के साथ काम करता है और वह चाहता है कि हम इसे जारी रखें। भारत की नियमित यात्रा करने वाले पटेल ने कहा, ‘‘भविष्य की ओर देखते हुए यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है।''  

