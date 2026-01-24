Main Menu

करूर वैश्य बैंक का तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 39% बढ़कर 690 करोड़ रुपए पर

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 12:19 PM

मुंबईः निजी क्षेत्र के करूर वैश्य बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 39 प्रतिशत बढ़कर 690 करोड़ रुपए हो गया जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 496 करोड़ रुपए था। बैंक ने शुक्रवार को कहा कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 14.62 प्रतिशत बढ़कर 1,239 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,081 करोड़ रुपए थी। ऋणों में 17 प्रतिशत की वृद्धि से आय को समर्थन मिला। 

हालांकि, आलोच्य तिमाही में बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 0.05 प्रतिशत घटकर 3.99 प्रतिशत रह गया। पिछली तिमाही में बैंक का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात सालाना आधार पर 0.12 प्रतिशत सुधरकर 0.71 प्रतिशत रहा। दिसंबर अंत तक बैंक की कुल पूंजी पर्याप्तता 16.05 प्रतिशत थी। इस बीच, बैंक के निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी. रमेश बाबू को दो साल का सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। उनका मौजूदा कार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त होने वाला है। 

