पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान ने International Cricket से लिया संन्यास, अब बन सकते हैं मुख्य कोच

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 15 Mar, 2026 04:27 PM

पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार और दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज सरफराज अहमद ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। 38 वर्षीय सरफराज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के जरिए जारी बयान में अपने इस...

Sarfaraz Ahmed Retirement : पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार और दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज सरफराज अहमद ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। 38 वर्षीय सरफराज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के जरिए जारी बयान में अपने इस बड़े फैसले की जानकारी दी।

भारत के खिलाफ जीत का अनोखा रिकॉर्ड

सरफराज अहमद पाकिस्तान के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ दो प्रमुख ICC टूर्नामेंट के फाइनल में जीत दर्ज की है:

इन दोनों ही मौकों पर सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने भारत को पटखनी देकर खिताब अपने नाम किया था। संन्यास के मौके पर भावुक होते हुए सरफराज ने कहा, "मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तीनों प्रारूपों में कप्तानी करूंगा और ये ऐतिहासिक ट्रॉफियां जीतूंगा।"

मैदान से कोच की कुर्सी तक का सफर

सूत्रों के मुताबिक सरफराज का संन्यास लेना महज एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। चर्चा है कि बोर्ड उन्हें जल्द ही पाकिस्तान नेशनल टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर सकता है। अजहर महमूद का अनुबंध खत्म होने के बाद से यह पद खाली है। हाल ही में सरफराज को अंडर-19 और शाहीन टीमों का मेंटोर और मैनेजर भी नियुक्त किया गया था।

सरफराज का अंतरराष्ट्रीय करियर (Stats at a Glance):

टेस्ट मैच: 54

वनडे (ODI): 117

टी20 (T20I): 61

कप्तानी: 100 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी का अनुभव।

आखिरी मैच: दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (पर्थ टेस्ट)।

क्यों लिया संन्यास?

सरफराज ने बताया कि वह अब खेल की अन्य जिम्मेदारियों और कोचिंग की भूमिकाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने अपना आखिरी प्रथम श्रेणी (First-class) मैच पिछले साल अक्टूबर में खेला था और अब वे युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं।