Middle East Tensions : मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच निशाने पर कुवैत का इटैलियन-US एयरबेस, ड्रोन हमले में सैन्य विमान नष्ट

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच रविवार को कुवैत के एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ। इटली की सेना ने बताया कि कुवैत स्थित Ali Al Salem Air Base को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। इस एयरबेस पर अमेरिका और इटली दोनों देशों की सैन्य क्षमताएं और सैनिक...

इंटरनेशनल डेस्कः मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच रविवार को कुवैत के एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ। इटली की सेना ने बताया कि कुवैत स्थित Ali Al Salem Air Base को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। इस एयरबेस पर अमेरिका और इटली दोनों देशों की सैन्य क्षमताएं और सैनिक तैनात हैं। हालांकि हमले में किसी भी सैनिक को चोट नहीं आई है।

इटली के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल Luciano Portolano ने बताया कि रविवार सुबह ड्रोन ने बेस के अंदर बने एक शेल्टर को निशाना बनाया। इस शेल्टर में इटली की टास्क फोर्स एयर (TFA) का एक रिमोटली पायलटेड यानी मानवरहित विमान रखा हुआ था, जो इस हमले में पूरी तरह नष्ट हो गया।

हमले के समय सभी सैनिक सुरक्षित

इटली की सेना के बयान के अनुसार हमले के समय वहां मौजूद सभी सैनिक सुरक्षित थे और किसी को कोई चोट नहीं आई। जनरल पोर्टोलानो ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

सुरक्षा हालात बिगड़ने के कारण पहले ही घटाई गई थी तैनाती

इटली के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बदलती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में बेस पर तैनात सैनिकों की संख्या पहले ही कम कर दी गई थी। बयान में कहा गया कि बेस पर मौजूद बाकी सैनिक अब भी जरूरी सैन्य मिशनों और ऑपरेशनल गतिविधियों को जारी रखने के लिए तैनात हैं।

नष्ट हुआ विमान था अहम सैन्य संसाधन

सैन्य अधिकारियों के अनुसार जो विमान नष्ट हुआ है वह ऑपरेशनल गतिविधियों के लिए बेहद अहम था। इसी वजह से उसे बेस पर तैनात रखा गया था ताकि सैन्य अभियानों की निरंतरता बनी रह सके।

इराक में भी हुआ था ड्रोन हमला

इससे पहले पिछले सप्ताह इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित शहर Erbil में एक इतालवी सैन्य अड्डे पर भी ड्रोन हमला हुआ था। हालांकि उस हमले में भी किसी सैनिक के घायल होने की खबर नहीं थी। उस घटना के बाद इटली सरकार ने एहतियात के तौर पर अपने कुछ सैनिकों को अस्थायी रूप से वापस बुलाने का फैसला किया था। रोम ने बताया था कि एरबिल में करीब 300 से कम इतालवी सैनिक स्थानीय सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मिशन के तहत तैनात थे।