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क्रिसुमी गुरुग्राम में आवासीय परियोजना पर 4,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 06:02 PM

krisumi to invest 4 500 crore in residential project in gurugram

रियल एस्टेट कंपनी क्रिसुमी कॉरपोरेशन लिमिटेड गुरुग्राम में अपनी 33.5 एकड़ की फैली लक्जरी आवासीय परियोजना में अगले छह से सात वर्षों में करीब 4,500 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी। कृष्णा ग्रुप और जापान की सुमितोमो कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम

नई दिल्लीः रियल एस्टेट कंपनी क्रिसुमी कॉरपोरेशन लिमिटेड गुरुग्राम में अपनी 33.5 एकड़ की फैली लक्जरी आवासीय परियोजना में अगले छह से सात वर्षों में करीब 4,500 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी। कृष्णा ग्रुप और जापान की सुमितोमो कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी क्रिसुमी द्वारका एक्सप्रेसवे के पास स्थित परियोजना 'क्रिसुमी सिटी' पर 2019 से अब तक लगभग 2,500 करोड़ रुपए निवेश कर चुकी है। इस परियोजना के तहत विभिन्न चरणों में कुल 2,772 आवासीय इकाइयां विकसित की जा रही हैं। 

कंपनी के चेयरमैन अशोक कपूर ने कहा, "हम एक 'मिनी जापानी शहर' विकसित कर रहे हैं।" उन्होंने बताया कि इस परियोजना का पहला चरण 8,500 रुपए प्रति वर्ग फुट पर शुरू किया गया था, जो अब बढ़कर करीब 24,000 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गया है। कंपनी ने पिछले पांच से छह वर्षों में इस परियोजना के चार चरणों में लगभग 1,800 इकाइयां पेश की हैं। अब वह पांचवें और छठे चरण 'द फॉरेस्ट रिजर्व' को शुरू कर रही है, जिसमें करीब 550 इकाइयां होंगी और इससे लगभग 4,000 करोड़ रुपए की आय की संभावना है।

कंपनी के सह-मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और निदेशक युजी कातो ने कहा कि क्रिसुमी भारत-जापान सहयोग का एक उदाहरण बन गया है, जो विश्वस्तरीय डिजाइन, बेहतर निर्माण प्रबंधन और आधुनिक जीवनशैली पर आधारित है। कंपनी ने बताया कि परियोजना के शुरुआती चरणों में मकानों का कब्जा देना शुरू हो गया है और करीब 120 परिवार वहां रह रहे हैं, जिनमें 25 प्रतिशत जापानी नागरिक हैं। पूरी परियोजना के 2032 तक पूरा होने की उम्मीद है। कंपनी के अनुसार, इस परियोजना पर कुल निवेश 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान है। कंपनी पहले ही 2,500 करोड़ रुपए निवेश कर चुकी है और बाकी निवेश छह से सात साल में किया जाएगा। 
 

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